Legende: Wechselt ins Bündnerland Frédéric Allard. IMAGO TT

Allard zum HCD

Der HC Davos hat für die kommende Saison den kanadischen Verteidiger Frédéric Allard verpflichtet. Der 28-Jährige unterschreibt im Bündnerland einen Vertrag bis 2027/2028. Allard spielt seit 2023 beim schwedischen Spitzenklub Lulea HF, wo er im Vorjahr den Meistertitel holte. In den Playoffs liess sich der offensivstarke Verteidiger 3 Tore und 18 Assists notieren. «Frédéric erfüllt genau die Eigenschaften, die wir für diese Position gesucht haben. Er bringt internationale Erfahrung, Siegermentalität und Qualität in beiden Zonen mit. Besonders seine Stärken in der Angriffsauslösung passen ideal in unser Anforderungsprofil», lässt sich HCD-Sportchef Jan Alston zitieren.

Resultate