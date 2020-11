Nati-Spiel findet nicht am Dienstag statt

Ukraine in Quarantäne

Die Partie zwischen der Schweiz und der Ukraine kann am Dienstag nicht stattfinden.

Dies verkündeten am Dienstagnachmittag erst der ukrainische Fussballverband mit Berufung auf die Uefa und später auch der SFV.

Bei den Nachtests in der ukrainischen Nationalmannschaft werden am Dienstag vier weitere Corona-Fälle bekannt. Das gesamte Team befindet sich derzeit im Mannschaftshotel in Quarantäne.

Ob die Partie nachgeholt oder wie sie gewertet wird, ist noch nicht klar.

Wenige Stunden vor Anpfiff des letzten Gruppenspiels der Schweizer Nati in der Nations League gab der ukrainische Fussballverband bekannt: Die Partie kann am Dienstag nicht durchgeführt werden, dies habe man von der Uefa erfahren. Wenig später bestätigte auch der Schweizerische Fussballverband SFV die Absage.

Der Entscheid des europäischen Fussballverbands sei gefällt worden, nachdem das gesamte ukrainische Nationalteam inklusive Staff vom Luzerner Kantonsarzt in Quarantäne geschickt worden war. Die Uefa selber hat sich bislang noch nicht offiziell geäussert. Die SFV-Auswahl traf am Dienstagnachmittag in der Swissporarena ein und wird statt des Spiels ein Training durchführen.

Legende: Beim Training am Montag Die Spieler der Ukraine. Keystone

Findet Spiel am Mittwoch statt?

Eine Verschiebung auf Mittwoch wäre im Rahmen der Uefa-Reglemente möglich, sollten die Osteuropäer in der Lage sein, innerhalb von 24 Stunden mindestens 13 Spieler (inklusive ein Torhüter) zur Verfügung zu haben. Im Raum steht auf Seiten der Ukrainer offenbar eine Nachnomination von mehreren U21- und U20-Nationalspielern.

Bei einer Absage würde sich die Disziplinarkommission des europäischen Verbandes einschalten. Ein naheliegender Entscheid wäre eine 0:3-Forfaitniederlage der Ukraine.

Im Spiel zwischen der Schweiz und der Ukraine ginge es gegen den Abstieg aus der Liga A der Nations League. Die Osteuropäer haben vor dieser letzten Partie der Gruppenphase drei Punkte Vorsprung auf die Schweiz.