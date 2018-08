Basel schlägt in der 1. Cup-Runde ohne zu glänzen Zweitligist Montlingen mit 3:0. Auch der FCZ und Thun sind weiter.

Basels Eder Balanta trifft per Kopf zum 1:0 gegen Montlingen.

Montlingen – Basel 0:3

Der FCB tat sich beim Zweitligisten aus dem St. Galler Rheintal lange Zeit schwer mit dem Toreschiessen. Trotz drückender Überlegenheit und früher Führung dauerte es über eine Stunde, ehe Kevin Bua das erlösende 2:0 gelang. Zuvor hatten Noah Okafor und Taulant Xhaka nur die Torumrandung getroffen. Auch sonst sündigte der FCB mehrfach im Abschluss. Dafür feierten die Basler im 5. Spiel unter dem neuen Trainer Marcel Koller den 5. Sieg.

Concordia Basel – FCZ 0:6

2007 trafen die beiden Teams im Cup schon einmal aufeinander. Damals setzten sich die Zürcher gegen den damaligen Challenge-League-Klub nur mit sehr viel Glück im Penaltyschiessen durch. Dieses Mal war der FCZ für Concordia, das mittlerweile «nur» noch in der 2. Liga kickt, eine Nummer zu gross. Bereits zur Pause führte der amtierende Cupsieger mit 4:0 – auch dank gütiger Mithilfe der Basler Defensive beim 2:0.

Veyrier – Thun 1:5

Die Berner Oberländer legten beim interregionalen Zweitligisten Veyrier los wie die Feuerwehr und lagen nach einer guten Viertelstunde dank einem lupenreinen Hattrick von Nicolas Hunziker bereits mit 3:0 in Führung. Während Kenan Fatkic und Nelson Ferreira später noch erhöhten, konnte Veyrier wenigstens in Anspruch nehmen, das schönste Tor der Partie erzielt zu haben. Ludovic Paratte traf in der 20. Minute herrlich aus der Distanz zum zwischenzeitlichen 1:3.