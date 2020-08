Seit knapp einer Woche ist klar, dass Marcel Koller in der nächsten Saison nicht mehr an der Seitenlinie des FC Basel stehen wird. Der Vertrag mit dem 59-Jährigen wurde im gegenseitigen Einvernehmen nicht verlängert, hiess es vom Klub.

Irgendwann kommt immer das letzte Spiel. Aber ich hoffe natürlich, dass meine letzte Partie mit dem FCB erst am Sonntag stattfinden wird.

Endet die Koller-Ära schon am Dienstagabend?

Damit könnte am Dienstag bereits der Cup-Halbfinal gegen Winterthur Kollers letztes Spiel als FCB-Trainer sein. Daran will der Zürcher aber nicht denken: «Irgendwann kommt immer das letzte Spiel. Das kenne ich auch aus meiner Zeit in Österreich. Aber ich hoffe natürlich, dass meine letzte Partie mit dem FCB erst am Sonntag (Cupfinal in Bern gegen YB, Anm. d. Red.) stattfinden wird», so Koller.

Der Coach ist zuversichtlich, dass die Cup-Reise des FCB nach dem Duell gegen das unterklassige Winterthur noch weitergeht. «Zuhause sind wir eine Macht, auch ohne Fans. Zudem haben wir bereits im letzten Jahr bewiesen, dass wir Winterthur im Cup bezwingen können. Auch wenn es knapp war», meint Koller. Im besagten Achtelfinal setzte sich Basel auswärts mit 1:0 durch.

Generell weist der FCB im Cup noch eine weisse Weste gegen den FCW auf. Alle 4 Direktduelle (zweimal im Halbfinal) gingen an Basel.

Cup-Duelle zwischen Basel und Winterthur Saison

Runde

Resultat 2018/19 Achtelfinal

Winterthur - Basel 0:1

2016/17 Halbfinal Winterthur - Basel 1:3

2014/15 2. Runde

Winterthur - Basel 0:4

2011/12 Halbfinal Winterthur - Basel 1:2



Interne Unruhen: Wie reagiert das Team?

Auf dem Papier ist die Favoritenrolle klar verteilt. Aber beim FCB läuft es neben dem Platz alles andere als rund. Am Montag schmiss völlig überraschend der Basler U21-Trainer Alex Frei den Bettel hin. Dabei soll der ehemalige Nati-Stürmer und FCB-Torgarant noch vor kurzem Favorit auf die Nachfolge von Koller als Trainer der 1. Mannschaft gewesen sein.

Die Spieler dürfen sich nicht durch Nebenschauplätze ablenken lassen.

Bereits vor Frei hatte Ruedi Zbinden bekanntgegeben, dass er als Sportchef der Basler zurücktritt. Unmittelbar vor dem Saisonende sind beim FCB im Hinblick auf die neue Saison somit 2 der wichtigsten Posten vakant.

Klar ist: Spurlos gehen die internen Unruhen an Koller und seinen Spielern nicht vorbei. Der Trainer möchte seine Gedanken zum Thema nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Koller betont aber: «Die Spieler dürfen sich nicht durch Nebenschauplätze ablenken lassen. Sie müssen ihre Leistung zu 100 Prozent bringen.»