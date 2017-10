Die Super-Ligisten schrammen am Out vorbei

Lugano, Luzern und St. Gallen werden bei ihren Cup-Achtelfinals in Schötz, Echallens und Delémont erst in den Schlussminuten erlöst.

Lugano siegt beim 3:2 in Schötz erst nach Verlängerung.

Joker Vargas erlöst Luzern gegen Echallens mit dem 3:2-Siegtreffer in den Schlussminuten.

Ein Eigentor bringt St. Gallen den 2:1-Sieg in Delémont.

Schötz - Lugano 2:3 n.V.

Zwei Lattentreffer und Younes Bnou Marzouks Tor zum 1:0 (54.) reichten Lugano nicht zum budgetierten Sieg nach 90 Minuten. Der Erstligist drehte in der Schlussphase mächtig auf und kam durch Labinot Haziri tatsächlich zum Last-Minute-Ausgleich. In der Verlängerung legte das beflügelte Heimteam los wie die Feuerwehr. Jubeln durften am Schluss aber die Gäste: Nach Luganos neuerlicher Führung und dem Ausgleich von Schötz traf Domen Crnigoj in der 117. Minute schliesslich zum 3:2-Siegtreffer.

Kapitaler Fehlpass leitet Luganos Siegtreffer ein 0:27 min, vom 26.10.2017

Echallens - Luzern 2:3

Die Erstligisten aus Echallens suchten von Beginn weg ihr Glück in der Offensive. Luzern wurde überrumpelt. Dennoch ging der Super-Ligist in der Folge zweimal in Führung. Zweimal konnten die Unterklassigen das Spiel aber wieder ausgleichen. In der 86. Minute erlöste Ruben Vargas die Luzerner mit dem 3:2. Eine neuerliche Reaktion des Heimteams blieb aus. Trainer Markus Babbel bewies mit Vargas ein gutes Händchen: Er hatte den Stürmer erst 3 Minuten vor seinem Siegtreffer eingewechselt.

Luzerns Vargas trifft zum Sieg in Echallens 0:28 min, vom 26.10.2017

Delémont - St. Gallen 1:2

Die Jurassier Erstligisten verzeichneten einen regelrechten Traumstart: Nach gerade einmal 8 Minuten ging Delémont durch Dionys Stadelmann mit 1:0 in Front. St. Gallen tat sich in der Folge schwer mit dem aufsässigen und kämpferischen Heimteam. Nach dem Seitenwechsel ging es aber plötzlich schnell: Tranquillo Barnettas abgefälschter Schuss landete zum Ausgleich im Tor. In der Schlussphase kam für das Team von Mario Cantaluppi auch noch Pech hinzu: Delémont-Verteidiger Jorge Carvalho traf unglücklich ins eigene Tor zum entscheidenden 2:1 für St. Gallen.

Carvalhos Eigentor gegen St. Gallen 0:18 min, vom 26.10.2017

