«Wenn man schlägt, kriegt man Gelb, wenn man reklamiert, muss man auf die Tribüne. Da habe ich gar kein Verständnis dafür», gibt ein wütender Ludovic Magnin nach dem Ausscheiden gegen Basel Auskunft. Er spricht die Szene an, in der Alain Nef sich in den Weg von Zdravko Kuzmanovic stellt und dann vom Basler unsanft am Kopf getroffen wird.

Kuzmanovic seinerseits meint, das gehöre zum Klassiker Zürich gegen Basel dazu. Er habe nichts Schlimmes an seiner Aktion gesehen.

Szene Kuzmanovic: Wie hätten Sie entschieden? Keine Karte. Keine Karte. % Schiedsrichter Klossner hat recht. Gelb reicht. Schiedsrichter Klossner hat recht. Gelb reicht. % Klare Tätlichkeit, Kuzmanovic gehört vom Platz gestellt. Klare Tätlichkeit, Kuzmanovic gehört vom Platz gestellt. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Weiter spricht Magnin auch die 73. Minute und damit eine mögliche Elfmeter-Entscheidung für Zürich an: «Das ist die entscheidende Szene.»

Szene möglicher Penalty für Zürich: Wie hätten Sie entschieden? Richtig entschieden, kein Strafstoss. Richtig entschieden, kein Strafstoss. % Fehlentscheidung, das ist ein Elfmeter. Fehlentscheidung, das ist ein Elfmeter. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Aber auch die Basler forderten in der 80. Minute einen Elfmeter. Valentin Stocker wurde von Marco Schönbächler im Strafraum angegangen.