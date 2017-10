Jonas Elmer vor FCB-Match: «Wir haben uns weiterentwickelt»

Vor dem Achtelfinal gegen den FC Basel spricht Jonas Elmer über die Chancen von Rapperswil und über seine Rollen auf und neben dem Platz.

Wie letztes Jahr trifft der FC Basel auch in dieser Saison im Schweizer Cup auf den FC Rapperswil-Jona. In der 1. Runde gewann der FCB damals auswärts knapp mit 1:0. Nun muss der Titelverteidiger erneut nach Rapperswil reisen.

Der FCRJ ist mittlerweile in die Challenge League aufgestiegen. Jonas Elmer hat gute Erinnerungen an das letzte Duell gegen den Schweizer Meister und kennt die Stärken der eigenen Mannschaft. Vielleicht gibt es eine Überraschung, so Elmer.

Für Elmer passt alles zusammen

Elmer hat in einer turbulenten Karriere viel erlebt. Nach Stationen im Ausland wie Chelsea und Toronto und vielen Transfers innerhalb der Schweiz fand er nun den optimalen Klub. In Rapperswil kann er sich sportlich wie auch beruflich weiterentwickeln. Er wird auf und neben dem Platz gefordert. Daher stimmt für Elmer momentan alles, er sei noch voller Elan.

Wie man den Cup gewinnt, weiss er jedenfalls. Mit dem FC Sion gewann Elmer 2011 den Titel. Natürlich wäre ein Sieg gegen Basel ebenfalls ein grosses Ereignis in seiner Karriere.