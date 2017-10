Nur Basel muss zittern

Der FC Basel gewinnt seinen Cup-Achtelfinal bei Rapperswil-Jona knapp mit 2:1. GC bezwingt Lausanne und die Berner Super-League-Teams erfüllen gegen unterklassige Gegner ihre Pflicht.

Rapperswil-Jona - Basel 1:2

Der Jubel blieb Rapperswil-Jona im Hals stecken: Nur 3 Minuten nach dem 1:0 durch Mychell Chagas (32.) glich Manuel Akanji für den Schweizer Meister aus. Die Challenge-Ligisten verloren aber nicht den Mut und kämpften wacker weiter. Ein Klassenunterschied war über weite Strecken nicht zu erkennen. Es brauchte einen Energieanfall von Dimitri Oberlin (59.), um die favorisierten Gäste erstmals in Führung zu bringen. Den Unterklassigen fehlte im Endspurt schliesslich die Kraft, um noch eine Wende herbeizuführen.

Lausanne-Sport - Grasshoppers 0:1

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit legten die Gäste nach dem Seitenwechsel einen Gang zu. Die GC-Sturmspitze sorgte schliesslich für die Entscheidung: In der 66. Minute erzielte Marco Djuricin das fällige 1:0. Die Offensivabteilung von Lausanne zeigte sich zu ideenlos, um auf den Rückstand reagieren zu können. Erst in der 82. Minute hatten die Waadtländer ihre einzige echte Torchance zu verzeichnen, die Benjamin Kololli aber vergab.

Stade Nyonnais - Thun 1:3

Nach 8 Minuten schien die Partie in Nyon bereits entschieden. Die Gäste aus Thun führten nach einem Doppelschlag von Matteo Tosetti und Nelson Ferreira mit 2:0. Doch der Promotion-League-Leader gab sich noch nicht geschlagen. Der herrliche Anschlusstreffer von Hirac Yagan (33.) brachte noch vor der Pause die Spannung zurück ins Spiel. Thun beschränkte sich auf das Verwalten der Führung. In der Schlussphase warfen die Romands alles in die Offensive – und wurden prompt mit dem 3. Gegentreffer bestraft.

Münsingen - Young Boys 0:3

Lange lag in Münsingen das Cup-Wunder in der Luft. Das Team aus der Promotion League wehrte sich nach Kräften gegen den Super-League-Leader. Vor 6100 Zuschauern wurde gekämpft und gerackert, Derby-Stimmung pur. Erst in der 72. Minute wurde die Hoffnung des Heimteams geknickt: Miralem Sulejmani bezwang den sonst tadellosen Patrick Karrer aus spitzem Winkel. Der Bann war gebrochen: Nur 11 Minuten später hiess es bereits 3:0. Roger Assalé und Nicolas Moumi Ngamaleu hatten auf den deutlichen Schlussstand erhöht.

