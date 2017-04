Offene Cup-Rechnungen und Final-Revanchen

In den Cup-Halbfinals kommt es am Mittwoch zu historisch aufgeladenen Duellen. Winterthur und Basel einerseits sowie Sion und Luzern andererseits verbindet eine lange Tradition. Ein Blick ins Video-Archiv.

Winterthur - Basel

Bereits 1975 trafen die beiden Teams im altehrwürdigen Berner Wankdorf aufeinander. Im Cupfinal schnupperten die damals in der NLA spielenden Winterthurer an der Sensation, ein Tor von Balmer in der 115. Minute zum 2:1 verhinderte den 1. Cupsieg in der Klubgeschichte.

Hitzfeld und Co. siegen in der Verlängerung 1:59 min, vom 4.4.2017

2012 siegten die Basler mit gütiger Beihilfe des Schiedsrichters. Dieser verwehrte den Eulachstädtern kurz vor der Pause einen klaren Penalty. Basel zog mit etwas Glück in den Final ein (0:1).

Wegen einer umstrittenen Szene eine Runde weiter? Sommer: «Bin froh, musste ich nicht entscheiden» Wegen einer umstrittenen Szene eine Runde weiter? 1:59 min, vom 4.4.2017

Sommer: «Bin froh, musste ich nicht entscheiden» 0:40 min, vom 4.4.2017

2014 siegte der FC Basel klar mit 4:0. Gegen Embolo, Xhaka, Schär und Co. hatten die Eulachstädter keine Chance.

Zu überlegen waren die Basler 2014 1:40 min, vom 4.4.2017

Sion-Luzern

Diese beiden Mannschaften trafen bisher 4 Mal aufeinander. Legendär war der Cupfinal 1997, welchen der FC Sion im Penaltyschiessen mit 8:7 gewann. Dabei wurde erstmals die 1984 eingeführte Regel (Penaltyschiessen statt Wiederholungsspiel) angewendet.

Cupsieger nach erstem Penaltyschiessen 2:52 min, vom 4.4.2017

2009 standen sich Sion und Luzern im Halbfinal gegenüber. Nach 120 Minuten stand es 1:1, das Penaltyschiessen musste entscheiden. Erneut jubelten am Ende die Walliser.

Sion schiesst sich in Cupfinal 1:06 min, vom 4.4.2017

Im letzten Treffen 2013 kam es in einem Anfangs zähen Spiel zum Drama in den Schlussminuten. Erst in der 88. Minute schafften die Luzerner dank einem Rangelow-Freistoss den Einzug in den Viertelfinal.

Rangelow schiesst Luzern ins Glück 0:31 min, vom 4.4.2017

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 04.04.2017, 22:20 Uhr