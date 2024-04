Nach dem 1:0-Erfolg der Genfer in Winterthur rückte das Sportliche kurzzeitig in den Hintergrund. Doch die Spieler erstickten die Störaktion einzelner Fans dank couragiertem Handeln im Keim.

Die Enttäuschung bei den Winterthurer Spielern nach der Partie war so gross, dass einige von ihnen zunächst gar nicht mitbekamen, was sich unmittelbar nach Schlusspfiff auf der Schützenwiese abgespielt hatte (siehe Video oben). Vermummte Gäste-Anhänger hatten trotz dem errungenen Einzug in den Cupfinal der «Grenats» – der dank dem gleichermassen knappen wie ultraspäten 1:0-Auswärtssieg zustande gekommen war – den Platz gestürmt.

Genfer Fans schleuderten vereinzelt Fackeln in Richtung Winterthurer Fanblock auf der Gegentribüne. Einige Ultras der Heimmannschaft sahen sich dadurch provoziert und brausten ebenfalls auf den Rasen.

Die Spieler selbst machen den Fehlbaren den Garaus

«Ich verstehe das nicht. Denn genau dort, auf dem Platz, haben die Fans nichts verloren», ärgerte sich SRF-Experte Benjamin Huggel hinterher im Studio. Vielmehr seien die Anhänger mit ihrem Support auf den Rängen gefragt. «Es kann einfach nicht sein, dass mit solchen unnötigen Aktionen der Sieg der eigenen Mannschaft noch gefährdet wird», ergänzt Huggel.

01:04 Video Huggel äussert sich im SRF-Studio zum Platzsturm in Winterthur Aus Sport-Clip vom 29.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

Immerhin freute den 46-Jährigen, was er hinterher zu sehen bekam: Die Fussball-Profis selbst schafften es schliesslich, die eigenen Ultras zur Rückkehr in ihre Sektoren zu bewegen und so Schlimmeres zu verhindern. «Super, dass die Spieler aus beiden Lagern mitgeholfen haben, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Mit einer gesunden Aggressivität haben sie die Fans zurückgewiesen. Genau so muss es sein», findet Huggel.

Die Genfer wollen das brutale Ende vermeiden

Dem unrühmlichen Abschluss zum Trotz steht Servette erstmals seit 2001 wieder im Cupfinal und hat dort am 2. Juni im Berner Wankdorf gegen Lugano die Chance auf seinen ersten Titel seit 23 Jahren.

Trainer René Weiler meinte hinterher, er sei natürlich glücklich, nicht aber «wahnsinnig euphorisch». Denn der Cup-Wettbewerb sei ein brutales Format. Bis auf den Finalsieger gäbe es letztlich nur Verlierer. «Natürlich versuchen wir nun, den Cupfinal gegen Lugano möglichst positiv zu bestreiten», sagte der Coach noch. So dass es dann effektiv heissen könnte: Ende gut, alles gut – so ganz ohne Aufreger im Nachgang.

02:29 Video Servette-Coach Weiler: «Eine gute Aktion zu einem guten Zeitpunkt entschied» Aus Sport-Clip vom 29.04.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 29 Sekunden. 03:35 Video Match-Zusammenfassung des 2. Cup-Halbfinals Winterthur vs. Servette Aus Sport-Clip vom 28.04.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 35 Sekunden.