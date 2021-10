In den Viertelfinals ist Lugano die Mannschaft, die in der Meisterschaft als 4. am besten klassiert ist. Basel, YB und der FCZ, die in der Super League das überlegene Spitzentrio bilden, sind in globo ausgeschieden. Einen derart frühen Totalausfall der Top 3, bezogen auf die jeweiligen Schlussranglisten der Meisterschaft, gab es in der 2003 begonnenen Ära der Super League nur einmal – und zwar 2003.

Basel (0:1 im Achtelfinal gegen GC), das eine Saison später zwangsrelegierte Servette (2:3 n.V. im 1/16-Final gegen Malcantone Agno) und YB (1:2 im Achtelfinal ebenfalls gegen Malcantone) belegten damals die Plätze 1 bis 3.