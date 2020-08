Legende: Gegen YB gab's für Sion-Spieler zuletzt nicht viel zu holen Auch Rechtsverteidiger Quentin Maceiras konnte daran (bisher) nichts ändern. Keystone

Ganze 16 Spiele ist es her, seit Sion das letzte Mal gegen die Young Boys nicht als Verlierer vom Platz musste. Damals, im September 2016, gab es ein 0:0 im Tourbillon.

Vor dem Cup-Halbfinal in Bern ist das keine Statistik, die man im Wallis hören will. Es gibt aber auch Fakten, die den Sittenern Mut machen werden.

Die Cup-Version von Sion ist ebenbürtig

In Bern konnte Sion zwar seit Mai 2009 nicht mehr gewinnen. Damals aber war es das bisher letzte Cup-Duell, das an die Walliser ging. Es war nicht etwa irgendein Cup-Spiel, es war sogar der Final.

Auch der zweitletzte Sion-Sieg in Bern (2006) war ein Cup-Final. Damals schlugen die Sittener gegen YB als Challenge-Ligist zu. So einseitig die Statistiken in der Meisterschaft also sind: Im Pokal muss sich Sion nicht verstecken.

Und: Der Cup hat in Sion bekanntlich einen aussergewöhnlich hohen Stellenwert. Schon 13 Mal stemmte ihn Sion in die Luft, nur GC (19) hat die Trophäe öfter gewonnen.

So spielten sich die Teams in den Halbfinal:

Wie stark ist YB noch?

Auch YB-Trainer Gerardo Seoane ist gewarnt. Nach dem Viertelfinal gegen Luzern meinte er: «Sion ist DIE Cup-Mannschaft der Schweiz.»

Auch erwähnte der 41-Jährige, dass die Energie in seinem Team langsam schwinde und dass es «in den letzten 10 Tagen einen Spannungsabfall gegeben hat». Bei Sion ist die Spannung bekanntlich erst auf dem Höhepunkt, wenn Cup-Spiele anstehen.