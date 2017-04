Umstrittener Penalty ebnet Basel den Weg in den Cupfinal

Der Leader der Super League setzt sich in einem hart umkämpften Halbfinal mit 3:1 beim FC Winterthur durch. Der Elfmeter zur wegweisenden Führung sorgt für viel Gesprächsstoff.

Zusammenfassung Winterthur – Basel Live-Highlights Winterthur – Basel Janko: «Ich kann verstehen, dass ich der Buhmann bin» Schuler: «Janko hat sackschwach reagiert» Schiri Amhof: «Ich würde wieder so entscheiden» Zusammenfassung Winterthur – Basel 2:44 min, vom 5.4.2017

Live-Highlights Winterthur – Basel 3:20 min, vom 5.4.2017

Janko: «Ich kann verstehen, dass ich der Buhmann bin» 1:16 min, vom 5.4.2017

Schuler: «Janko hat sackschwach reagiert» 1:17 min, vom 5.4.2017

Schiri Amhof: «Ich würde wieder so entscheiden» 2:47 min, vom 5.4.2017

51. Minute: Die Szene, welche das Spiel in entscheidende Bahnen lenkte:

Winterthurs Patrik Schuler versucht Marc Janko im letzten Moment noch am Torschuss zu hindern, trifft dabei zuerst den Ball, dann den Basler Stürmer.

Trotz vehementer Proteste entscheidet Schiedsrichter Sascha Amhof auf Elfmeter für den FCB.

Matias Delgado verwandelt den Penalty souverän zum wegweisenden 1:0.

Frontino trifft bei 0:0 nur den Aussenpfosten

Glücklicher Sieg

Der Sieg für den FC Basel war eher schmeichelhaft. Den besten Tag erwischten die «Bebbi» mit Sicherheit nicht. Winterthur bot dem Tabellenführer der Super League über weite Strecken der Partie Paroli. In der ersten Halbzeit hatte der Challenge-League-Letzte gar die besseren Chancen, scheiterte aber am Pfosten (14.) oder an Basel-Keeper Tomas Vaclik (36.).

Früh in der zweiten Halbzeit bot sich Luca Radice die Möglichkeit, den Underdog in Führung zu bringen. Nach einer schönen Flanke von Leandro Di Gregorio ging Radice im Sechzehner vergessen. Vaclik aber war erneut zur Stelle, um den FCB vor einem Rückstand zu bewahren.

Penalty-Entscheid für FCB wirft hohe Wellen

Der Schlüsselmoment

Entsetzen machte sich auf der Schützenwiese breit, als der Unparteiische Amhof in der 51. Minute nach einer Grätsche von Schuler auf den Punkt zeigte. Letzterer traf Janko zwar am Bein, doch zuerst spielte der Winterthurer klar den Ball.

Anschliessend wurde minutenlang diskutiert. Die Spieler des FC Winterthur forderten gar Basels Janko minutenlang auf, den Schiedsrichter umzustimmen.

War der Elfmeter für Basel berechtigt?

Optionen Ja, das war ein Foul. Klare Sache! Nein, sicher nicht! Puh, schwierige Entscheidung. Ich weiss es nicht.

Nur noch Resultatkosmetik

Manuel Akanji traf gut 5 Minuten vor dem Ende zum 2:0 für den FCB. Es war dies der 3. Treffer in 2 Spielen für den ehemaligen Winterthurer im Diensten der Basler. Zwar erzielte der eingewechselte Cani noch den Anschlusstreffer für Winterthur. Für mehr reichte es aber nicht mehr. Alexander Fransson sorgte Sekunden vor dem Ende noch für den 3:1-Schlusspunkt.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 05.04.2017, 18:30 Uhr