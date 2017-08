Weite Wege, absolute Aussenseiter, heimliche Heimspiele

Bild in Lightbox öffnen.

Im Derby gegen Luzern (Samstag, 17:45 Uhr live SRF zwei) hätte der SC Kriens Heimrecht genossen. Hätte, denn: Das Heimstadion Kleinfeld wird renoviert, die Reserve Gersag genügt den Ansprüchen des Verbands nicht. Folge: Die Partie findet in Luzern statt. Die FCL-Fans riefen bereits zum Boykott auf. Sie hätten lieber ein Cupfest in der Provinz gefeiert.

In der Fremde zuhause

2. Mammutprogramm nach Berner Art

4 Spiele in 12 Tagen: YB ist in den nächsten Wochen stark gefordert. Neben den CL-Playoffs gegen ZSKA Moskau wollen die Berner im Derby gegen Breitenrain ein peinliches Scheitern in der ersten Runde des Cups vermeiden. Hiessen die Endstationen zuletzt unter anderem doch Winterthur, Buochs, Le Mont und Wil.