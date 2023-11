3 Tage nach dem Cup-Aus gegen Lugano besiegt Lausanne die Tessiner 3:1.

Zwei Lausanne-Tore fallen nach Standards, Lugano agiert die letzten 20 Minuten in Unterzahl.

Winterthur muss sich YB auf der Schützenwiese 1:4 geschlagen geben.

Im Cup-Achtelfinal hatte das Hoch der Lausanner jäh geendet: Nachdem sie seit dem 30. September ungeschlagen waren, setzte es vor Heimpublikum gegen Lugano am Mittwoch eine 0:4-Klatsche ab. Doch die Gelegenheit zur Revanche bot sich nur 4 Tage später an gleicher Stätte – und die Waadtländer nutzten sie.

Legende: Ein Tor, ein Aluminiumtreffer, eine Vorlage Samuel Kalu (Mitte) war Mann des Spiels gegen Lugano. Keystone/Laurent Gillieron

Dabei mussten sie sich lange gedulden – und es sah zwischenzeitlich danach aus, als würde sich Lugano für einen lange mauen Auftritt mit einem Punkt belohnen. Zwar war Lausanne optisch überlegen und hatte zwei Aluminiumtreffer zu beklagen (10./49. Minute), doch Tore fielen bis weit in die zweite Halbzeit keine.

00:58 Video Knapp vorbei: Die beiden Aluminiumtreffer von Lausanne Aus Sport-Clip vom 04.11.2023. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

Nach der zweiten gelben Karte gegen Martim Marques (69.) überschlugen sich jedoch die Ereignisse:

71. Minute: Samuel Kalu tritt den darauffolgenden Freistoss – und der Nigerianer versenkt das Leder via Innenpfosten.

Samuel Kalu tritt den darauffolgenden Freistoss – und der Nigerianer versenkt das Leder via Innenpfosten. 75. Minute: 4 Minuten später entwischt Renato Steffen der Waadtländer Abwehr, legt quer für Jonathan Sabbatini – der braucht nur noch zum 1:1 einschieben.

4 Minuten später entwischt Renato Steffen der Waadtländer Abwehr, legt quer für Jonathan Sabbatini – der braucht nur noch zum 1:1 einschieben. 80. Minute: Brighton Labeau köpfelt zum 2:1 für Lausanne ein – nach Freistoss von Kalu.

Schliessen 00:40 Video Kalu trifft nach Standard Aus Sport-Clip vom 04.11.2023. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden. 00:31 Video Labeau köpfelt Lausanne zum Sieg Aus Sport-Clip vom 04.11.2023. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Mit zwei Standard-Toren bauten die Waadtländer ihren beeindruckenden Lauf aus. Nunmehr 10 Treffer nach Standards bedeuten Liga-Bestwert. In der Nachspielzeit sorgte Dominik Schwizer für das 3:1-Schlussresultat.

Während die Lausanner damit in der Liga seit über einem Monat ungeschlagen sind (2 Siege, 2 Unentschieden), sieht es beim Team von Mattia Croci-Torti umgekehrt aus: Die Tessiner warten seit dem 30. September auf einen Meisterschaftssieg (1 Unentschieden, 3 Niederlagen). In Lausanne mussten sie zudem den Ausfall von Mattia Bottani verkraften. Er schied schon vor der Pause mit Verdacht auf eine Knieverletzung aus.

So geht es weiter

Für Lausanne steht am kommenden Samstag das zweite Waadtländer Derby der Saison gegen Yverdon an. Lugano trifft am Donnerstag in der Conference League auf Brügge, ehe am Sonntag, 12. November das Heimspiel gegen den FC Zürich ansteht.