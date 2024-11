Luzern kommt am 16. Spieltag der Super League zu einem knappen 1:0-Auswärtssieg gegen Yverdon.

Den einzigen Treffer in einer chancenarmen Partie erzielt dabei Donat Rrudhani in der 55. Minute vom Punkt.

Leader Basel muss sich zeitgleich mit einem 1:1 zuhause gegen Lausanne-Sport begnügen.

Über 24 Jahre war es her, seit der FCL zum letzten Mal siegreich aus Yverdon zurückgekehrt war. Diese Negativ-Serie – zwar spielte Luzern seither nur 6 Mal bei Yverdon (1 Unentschieden, 5 Niederlagen) – konnte das Team von Mario Frick dank einem hart erkämpften Sieg im Waadtland nun brechen. Überzeugend traten die Innerschweizer aber nicht auf.

Symptomatisch für eine lange ereignisarme Partie fiel der einzige Treffer durch einen Penalty. Donat Rrudhani behielt in der 55. Minute vom Punkt die Nerven, nachdem Captain Pius Dorn im Strafraum von Christian Marques am Fuss getroffen worden war. Paul Bernardoni im Yverdon-Tor ahnte zwar die Ecke, konnte den Gegentreffer aber nicht verhindern.

Bernardoni beinahe mit dem Last-Minute-Ausgleich

In der Folge verpassten die Gäste die definitive Entscheidung. Yverdon auf der anderen Seite blieb aber bis kurz vor Schluss völlig ungefährlich. Erst in der 92. Minute stockte den Luzernern nochmals der Atem. Der nach vorne geeilte Bernardoni kam nach einem Eckball tatsächlich an den Ball und beförderte diesen bei seinem Kopfballversuch mit der Schulter knapp am linken Pfosten vorbei. Wenig später konnten die Zentralschweizer dann endgültig aufatmen.

00:35 Video Bernardoni verpasst in der 92. Minute den Ausgleich Aus Sport-Clip vom 30.11.2024. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Dank dem erst 2. Sieg aus den letzten 8 Spielen – zuvor war er noch Leader – behauptet der FCL seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Die Gastgeber vom Neuenburgersee müssen sich nach der 5. sieglosen Partie in Folge indes immer mehr nach unten orientieren. Seit dem letzten Dreier, der ausgerechnet in Luzern eingefahren worden war, holte das Team von Alessandro Mangiarratti nur einen Punkt und erzielte dabei gar nur ein Tor.

Schliessen 01:52 Video Frick: «Wir konnten aus dem Spiel in Sion lernen» Aus Sport-Clip vom 30.11.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 52 Sekunden. 01:40 Video Marques: «Der Penalty war mein Fehler» Aus Sport-Clip vom 30.11.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 40 Sekunden.

So geht es weiter

Während es für die Luzerner am nächsten Samstag im Ligaalltag zuhause gegen Lugano weitergeht, steht für die Waadtländer bereits am Mittwoch ein Highlight an. Im Cup-Achtelfinal misst sich Yverdon ebenfalls zuhause mit Lugano. Am Samstag gastiert das Team von Mangiarratti dann im Kellerduell bei GC.