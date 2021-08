2. Runde in der Super League

Der FC Zürich gewinnt auch das zweite Saisonspiel. Dem Team von Trainer André Breitenreiter gelingt ein 3:1-Heimsieg gegen Lausanne.

Die Zürcher sind das erste Team, das in dieser Saison überhaupt einen Heimsieg feiern kann.

Matchwinner ist FCZ-Stürmer Assan Ceesay mit zwei Toren.

Der Gambier Assan Ceesay war schon beim Auftaktsieg in Lugano an beiden Toren entscheidend beteiligt. Am Samstag im Letzigrund erwies er sich als wahrer Frühstarter:

6. Minute: Nach schönem Pass von Blaz Kramer steht Ceesay frei vor Lausanne-Goalie Mory Diaw und schiesst trocken zum 1:0 ein.

Nach schönem Pass von Blaz Kramer steht Ceesay frei vor Lausanne-Goalie Mory Diaw und schiesst trocken zum 1:0 ein. 15. Minute: Ein langer Einwurf in den Strafraum wird zu Ceesay weitergeleitet. Aus kurzer Distanz trifft er zum 2:1.

00:43 Video Ceesay trifft früh zur FCZ-Führung Aus Sport-Clip vom 31.07.2021. abspielen

Neben Ceesay hatte der Match aber noch einen anderen Protagonisten: Brahima Ouattara. Der 18-jährige Ivorer zeigte auf Seiten der Waadtländer eine überzeugende Leistung und gab dem Team kurz Hoffnung auf ein besseres Resultat:

11. Minute: Ein Pass durch die Schnittstelle landet bei Ouattara. Der schiebt den Ball aus spitzem Winkel an Yanick Brecher zum 1:1 ins lange Eck.

Kurzfristig war die Vorfreude auf das Jubiläum «125 Jahre FC Zürich» am Sonntag also getrübt, aber eben nur kurz. Zu abgeklärt trat das Breitenreiter-Team auf. Für das schönste Tor der Partie durfte sich ausgerechnet ein Ex-Spieler von Lausanne feiern lassen, Nikola Boranijasevic:

41. Minute: Ceesay setzt sich auf der linken Seite durch und passt zu Adrian Guerrero. Der Spanier spielt einen «No-Look-Pass» auf Boranijasevic, der den Ball ins lange Eck schiebt.

In der zweiten Halbzeit hielten sich die Zürcher schadlos und brachten das Resultat sicher über die Runden. Der FCZ darf sich also doppelt feiern an diesem Wochenende.

Trainer André Breitenreiter zeigte sich nach dem Spiel grundsätzlich zufrieden. Man habe schöne Tore erzielt und gute Angriffe gestartet. Aber: «Wir haben zu viele Phasen gehabt, wo wir unruhig waren und Bälle verloren haben.»

Der FC Lausanne-Sport bildet das Kontrastprogramm. Die Waadtländer haben mit zwei Niederlagen den Saisonstart verpatzt. Für Captain Stjepan Kukuruzovic ist klar: «Es muss besser werden.» Der Sieg für Zürich gehe klar in Ordnung.

Player schliessen 01:29 Video Breitenreiter: «Wir haben noch viel Arbeit vor uns» Aus Sport-Clip vom 31.07.2021. abspielen 01:26 Video Kukuruzovic: «Das ist zu wenig» Aus Sport-Clip vom 31.07.2021. abspielen

So geht es weiter

Der FCZ reist am nächsten Sonntag zum Spiel nach Luzern. Lausanne will die ersten Punkte am Samstagabend bei Aufsteiger GC eintüten.