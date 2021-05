Der FC Sion gewinnt in der 33. Runde der Super League das Kellerduell gegen St. Gallen auswärts mit 3:0.

Guillaume Hoarau erzielt alle 3 Tore.

Das Tabellenschlusslicht liegt damit nur noch 2 Punkte hinter Vaduz und dem Barrage-Platz, St. Gallen dagegen nur noch 1 Punkt vor dem FCV.

In den anderen Sonntagsspielen gewinnt Luzern gegen Servette 3:0, Lausanne und der FCZ trennen sich 2:2.

20 Sekunden waren in der 2. Halbzeit gespielt, als die wenigen anwesenden Fans und Spieler des FCSG im Kybunpark wie ein Mann aufatmeten: Guillaume Hoarau war im Strafraum sträflich alleine gelassen worden, seinen platzierten Kopfball konnte Goalie Lawrence Zigi in extremis um den Pfosten lenken.

Das Aufatmen hielt nicht lange an: Nur 5 Minuten später machte es der französische Stürmer besser. Mit einem langen Abschlag schickte Sion-Goalie Kevin Fickentscher Flügel Jared Khasa auf die Reise. Dessen Hereingabe vollendete Hoarau eiskalt.

Legende: Rot-weisser Jubel in St. Gallen Die Sittener entführen 3 Punkte. Freshfocus

Fazliji muss gehen, Hoarau doppelt nach

Sion, das wie verwandelt aus der Garderobe gekommen war, powerte weiter. Hoarau und Sturmpartner Gaëtan Karlen wirbelten und waren für die St. Galler Abwehr kaum zu bändigen. Innenverteidiger Betim Fazliji musste Karlen innert kurzer Zeit zweimal als praktisch letzter Mann per Foulspiel stoppen. Erst sah er Gelb (47.), dann direkt Rot (55.).

Nur weitere 7 Minuten später mussten die 10 verbliebenen Ostschweizer den nächsten Rückschlag hinnehmen: Hoarau setzte sich im Strafraum gegen Euclides Cabral durch und düpierte Zigi zum 2:0. Unter Fabio Grosso hatte der Sittener Routinier keine Rolle gespielt, Marco Walker setzt nun auf ihn – und Hoarau blüht so richtig auf: In den letzten 5 Spielen kam er auf 5 Tore und 3 Assists.

Sion macht Boden gut

In der Schlussphase fehlte den Ostschweizern dann der nötige Atem, um noch zu reagieren. Victor Ruiz' Lattenknaller nach einem Freistoss in der 1. Halbzeit blieb eine der raren Offensiv-Aktionen der Gastgeber. In der 88. Minute machte Hoarau dann nach einem Konter seinen lupenreinen Hattrick perfekt.

Während sich Sion mit den 3 Punkten im Abstiegskampf wieder zurückmeldet und nur noch 2 Punkte hinter dem Barrage-Platz und Vaduz liegt, verpasst der FCSG erneut einen Befreiungsschlag. Das schlechteste Team der Rückrunde steht weiter bei nur 1 Sieg aus den letzten 11 Spielen und liegt nur noch 3 Punkte vor Sion.

So geht es weiter

Bereits am Mittwoch empfängt Sion den FC Luzern (20:30 Uhr). Sollte Vaduz am Dienstag gegen YB nicht punkten, könnten die Sittener die rote Laterne abgeben. St. Gallen gastiert ebenfalls am Mittwoch beim FCZ.