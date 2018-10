Der Aufsteiger aus Neuenburg steht nach dem Remis in Basel schon seit 7 Spieltagen auf einem Abstiegsplatz. Wir nennen Ihnen 4 Gründe, weshalb dies nicht mehr lange so sein wird.

1. Xamax hat sich an die Super League gewöhnt

Gegen die letzten 4 Gegner Lugano, Zürich, Sion und Basel blieb man ohne Niederlage. Zuvor setzte es 5 Liga-Niederlagen in Folge ab. Die Xamaxiens haben den Tritt in der höchsten Schweizer Spielklasse gefunden.

2. Die Abwehr steht nun besser

Der Schlüssel zum Erfolg scheint in der besseren Defensivleistung zu liegen. Auch hier eindrücklich: In den letzten 4 Spielen kassierten die Neuenburger nur 3 Tore. In den 5 Partien zuvor lag der Ball 19 Mal im Xamax-Kasten. Die erst Ende August dazugestossenen Marcis Oss und Jérémy Huyghebaert haben sich mittlerweile gut ins Team eingefügt. Sie können nun sogar den Ausfall von Abwehrchef Mustafa Sejmenovic vergessen machen.

3. Nuzzolo in blendender Form

Raphael Nuzzolo stellt für Neuchâtel Xamax die Lebensversicherung dar. Er war in den letzten 6 Partien an jedem Xamax-Tor beteiligt. Der 35-Jährige hat in der Super League bisher am zweitmeisten Skorerpunkte (6 Tore, 4 Vorlagen) erzielt. Nur Miralem Sulejmani (4 Tore, 7 Vorlagen) kommt auf mehr Torbeteiligungen.

4. Der nächste Gegner heisst Luzern ...

... und kann mit einem Sieg hinter sich gelassen werden. Die Innerschweizer mussten zuletzt 3 Niederlagen aus 4 Spielen hinnehmen. Der perfekte Gegner für Xamax also, um die rote Laterne abzugeben.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 21.10.2018, 15:50 Uhr