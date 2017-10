Abgeklärte Basler zeigen Lugano die Grenzen auf

Basel rückt in der Super League dank einem klaren 4:0 in Lugano auf Rang 2 vor. Der Meister zeigte eine überzeugende Leistung.

Lugano - Basel: Zusammenfassung 5:44 min, vom 14.10.2017

Nach zwei Remis in Serie gewinnt Meister Basel wieder gegen Lugano.

Tomas Vaclik hält sein Tor im 4. Pflichtspiel in Serie rein.

Nein, zu glänzen vermochte Basel in Lugano nicht immer. Dank 20 starker Minuten in der 1. Halbzeit und zwei Treffern von Raoul Petretta (19.) und Albian Ajeti (39.) schaffte der Meister aber früh die entscheidende Differenz.

Und mit ein wenig mehr Wettkampfglück hätte der FCB auch höher als «nur» mit 2:0 in die Pause gehen können.

In der 17. Minute wurde dem Meister ein Penalty verweigert, als Renato Steffen im Strafraum gefoult wurde.

Nach einer halben Stunde parierte Lugano-Goalie David da Costa gleich zweimal gegen Ajeti.

Latte, Pfosten, kein Tor: Sabbatini im Pech

Lugano verpasste den Anschlusstreffer zweimal per Kopfball. Kurz nach der Pause hatte Jonathan Sabbatini Pech, als sein Ball von der Latte an den Pfosten prallte und dann von FCB-Goalie Vaclik geklärt werden konnte. 10 Minuten vor Schluss zielte Fabio Daprela nach einem Eckball am Tor vorbei.

Besser machten es die Basler. Mohamed Elyounoussi (74.) und der eingewechselte Cedric Itten (86.) sorgten für das klare 4:0.

Lugano im Tief

Nach durchzogenen Leistungen zu Saisonbeginn findet der FC Basel immer besser in die Spur und rückt zwischenzeitlich auf den 2. Platz vor. Anders sieht es in Lugano aus: Die Tessiner verloren 7 der letzten 8 Pflichtspiele und liegen weiterhin am Tabellenende.

