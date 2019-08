Nach schlechtem Saisonstart treffen sich Sion und der FCZ bereits in der 3. Runde zu einem wegweisenden Spiel.

Wer setzt zum Befreiungsschlag an?

Legende: Kennen sich aus gemeinsamen Nati-Zeiten Stéphane Henchoz (hier noch als Xamax-Trainer) und Ludovic Magnin. Freshfocus

Eine deutliche Niederlage zum Auftakt und ein 0:0 als halbwegs gelungene Rehabilitation: Die bisherigen Resultate von Sion und dem FCZ gleichen sich. Am Samstag treffen die beiden Teams im Tourbillon aufeinander.

Früher Wechsel auf der Goalie-Position

Im Wallis startete man mit Hoffnungsträger Valon Behrami und dem neuen Trainer Stéphane Henchoz beschwingt, lief beim 1:4 gegen Basel aber in einen Hammer.

Auf den Patzer von Goalie Anton Mitrjuschkin reagierte Henchoz prompt und schenkt sein Vertrauen nun Kevin Fickentscher. Es ist ein weiterer Wechsel in der während der Sommerpause bunt zusammengewürfelten Mannschaft.

FCZ ohne Erfolgserlebnis

Auch in Zürich greifen die Zahnräder noch nicht wie gewünscht ineinander. Die Neuzugänge versprachen vieles, hielten bis jetzt aber noch wenig. Und vorne herrscht Flaute, noch immer wartet der FCZ auf das erste Tor.

Unter der Woche sollte sich das Team im Test gegen Dortmund Inspiration und Vertrauen holen, erhielt beim deutlichen 0:6 aber nur ein weiteres Mal die Grenzen aufgezeigt.

Behalten die Präsidenten die Geduld?

Ludovic Magnin steht nach der enttäuschenden letzten Saison mit dem Verpassen der internationalen Plätze in der Bringschuld, geht die Aufgabe aber mit einer gewissen Lockerheit an. «Irgendwann fliege ich raus, das weiss ich», sagte der FCZ-Coach vor dem Saisonstart in einem Interview mit dem Tages-Anzeiger fatalistisch.

Präsident Ancillo Canepa, der als Förderer Magnins gilt und bisher seine schützende Hand über ihn hielt, hat öffentlich nichts zum Fehlstart verlauten lassen. Ganz anders Christian Constantin, dessen Urteil über Henchoz (noch) mild ausfällt.

Bisher hat Magnin die Trainer-Duelle gegen seinen ehemaligen Nati-Abwehrkollegen jeweils knapp gewinnen können. Gegen das von Henchoz gecoachte Xamax gab es zwei 2:1-Siege.

