Wenn GC und YB am Samstag aufeinandertreffen, sehen sich auch die Trainer Giorgio Contini und Raphaël Wicky wieder. Die Wege der beiden haben sich schon einige Male gekreuzt. Zum mutmasslich ersten Mal standen sie sich aber am 18. September 1996 im Tourbillon gegenüber. Sion mit dem 19-jährigen Wicky spielte gegen St. Gallen mit dem 22-jährigen Contini.

Letzterer wusste früh auf sich aufmerksam zu machen. Einen Abpraller bei Sion-Goalie Stephan Lehmann nutzte Contini in der 7. Minute zum 1:0 für die Gäste – und zu seinem ersten Treffer in der Nationalliga A. Erst im Sommer zuvor war er von NLB-Team Baden zu den «Espen» gestossen. Die Antwort Sions kam nicht einmal 10 Minuten später prompt durch Wicky. Nach einem Eckball traf er per Kopf zum 1:1. Es war eines von nur 3 Toren in der obersten Schweizer Spielklasse für den späteren Nationalspieler.

Die Walliser gewannen das Spiel in der Folge mit 3:1. Am Ende der Saison stand der bisher letzte Meistertitel Sions. Contini musste noch knapp vier Jahre warten, bis er mit St. Gallen ebenfalls den Pokal in die Höhe stemmen konnte. In der Saison 1999/2000 trug er insgesamt 8 Treffer zum Titel bei.

Legende: Auch ein Duell späterer Super-League-Coaches Der St. Galler Stürmer Giorgio Contini (links) 1997 im Zweikampf mit dem damaligen FCB-Neuzugang Franco Foda. Keystone/Michael Kupferschmidt

Tempi passati: Die alten Erfolge als Spieler sind im Laufe der Jahre etwas verblasst. Zeit, um neue als Trainer hinzuzufügen. Wicky ist mit Leader YB ja auf gutem Weg, auf nationaler Ebene wieder das Mass aller Dinge zu werden. Die Brötchen, die Contini bei GC backt, sind da bedeutend kleiner.

Immerhin hat der heute 49-Jährige im Trainerduell mit Wicky die Nase vorn. Von 4 Spielen verlor er nur eines. In der 3. Runde der laufenden Saison trennten sich YB und GC im letzten Sommer 1:1.