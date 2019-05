Legende: Mission Klassenerhalt Raphaël Nuzzolos Xamax steht in der Barrage unter Zugzwang. Keystone

Druck? Verspürt Aarau vor dem Barrage-Duell gegen Xamax keinen. Das behauptet zumindest Sportchef Sandro Burki: «Wir können einfach stolz sein auf das Erreichte.» Selbst bei einem Nicht-Aufstieg habe man eine «super Saison» hinter sich. Und er legt nach: «Der Oberklassige hat einen negativen, äusserst unangenehmen Druck.»

Burki muss es wissen. 2007 hielt er als Aarau-Spieler die Klasse in der Barrage, 2012 verpasste er gegen Sion in den Relegations-Partien den Aufstieg. Auch Xamax hat doppelte Barrage-Erfahrung: Ligaerhalt 2004 gegen Vaduz, Abstieg in den Entscheidungsspielen gegen Sion 2006.

Xamax und Aarau in Barrage-Duellen Saison

Gewinner

Verlierer 2011/12 Sion (Super League)

Aarau 2006/07 Aarau (SL)

Bellinzona

2005/06 Sion (ChL)

Xamax 2003/04 Xamax (SL)

Vaduz

Beim Erreichen des Etappenziels Barrage weisen die beiden Teams erstaunliche Parallelen auf:

Xamax wurde Anfang Saison als gefährlicher Aufsteiger betitelt, geriet früh in der Saison aus dem Tritt und wurde daraufhin abgeschrieben. Doch mit einem fulminanten Zwischensprint retteten sich die Neuenburger auf Kosten von GC auf den vorletzten Rang. Zwei unnötige Niederlagen gegen Sion und den FC Zürich verhinderten Xamax' sicheren Verbleib in der Super League.

wurde Anfang Saison als gefährlicher Aufsteiger betitelt, geriet früh in der Saison aus dem Tritt und wurde daraufhin abgeschrieben. Doch mit einem fulminanten Zwischensprint retteten sich die Neuenburger auf Kosten von GC auf den vorletzten Rang. Zwei unnötige Niederlagen gegen Sion und den FC Zürich verhinderten Xamax' sicheren Verbleib in der Super League. In Aarau wurde vor dem Saisonstart darüber gemutmasst, wie das starke Kader die Challenge League aufmischen würde. Nach 6 Runden und ebenso vielen Niederlagen wurde die Meinung revidiert. Ein Steigerungslauf hievte den FCA doch noch auf Rang 2. Mit knappen Siegen über Chiasso und Rapperswil wurde ein Punkt Vorsprung auf Lausanne gerettet.

Spielerische Klasse vs. Nebengeräusche

Die fussballerische Klasse dürfte aufseiten des bisherigen Super-Ligisten ausgeprägter sein. Eine Offensivkraft vom Format Raphaël Nuzzolos sucht man beim Gegner vergebens.

Doch liessen sich bei Xamax zuletzt hinter den Kulissen Nebengeräusche erahnen. Stéphane Henchoz erhielt keinen neuen Vertrag, obwohl er am Ursprung der Neuenburger Aufholjagd stand. Nächste Saison steht er bei Sion am Spielfeldrand. Denkbar, dass das Trainer-Wirrwarr den Aarauern in Kombination mit dem geringeren Druck in die Karten spielt.

