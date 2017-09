Basel blamiert sich gegen Lausanne

Ausgerechnet beim Meister FC Basel hat Lausanne in der 7. Super-League-Runde seinen ersten Saisonsieg errungen. Für das Team von Trainer Raphael Wicky ging hingegen die Champions-League-Hauptprobe gründlich daneben.

Das herrliche Freistosstor von Kololli 0:39 min, vom 9.9.2017

Verblüffend: Lausanne kommt zum 1. Sieg über Basel seit dem 10. Dezember 2000!

Lausanne kommt zum 1. Sieg über Basel seit dem 10. Dezember 2000! Herrlich: Der Underdog verdient sich nicht nur die 3 Punkte, sondern dank Kolollis Traum-Freistoss auch den Schönheitspreis (siehe Video)

Der Underdog verdient sich nicht nur die 3 Punkte, sondern dank Kolollis Traum-Freistoss auch den Schönheitspreis (siehe Video) Dezimiert: Beide Mannschaften beenden die Partie im St. Jakob-Park zu zehnt

Der Ausschluss von Basels Abwehrchef Marek Suchy verlieh einem turbulenten Spiel eine komplett neue Richtung. Der Tscheche sah in der 53. Minute innert 44 Sekunden zweimal Gelb. Benjamin Kololli verwertete den folgenden Freistoss. Er machte damit die 0:1-Hypothek wett, die Ricky van Wolfswinkel vom Penaltypunkt aus (30.) seinen Farben eingehandelt hatte.

Der Treffer war die Initialzündung zum Waadtländer Coup gegen den Branchenprimus. Vor allem aber war er eine Augenweide: Der 25-jährige Kololli schlenzte den Ball aus rund 25 Metern unhaltbar für Tomas Vaclik unter die Latte.

Pleiteserie gerissen

Zum zweiten Matchwinner auf Seiten der Gäste avancierte Joël Geissmann. Die Neuverpflichtung aus Thun realisierte 10 Minuten vor Schluss aus spitzem Winkel das 2:1. Obschon nach dem Platzverweis für Nicolas Gétaz mittlerweile selbst in Unterzahl, kam der Underdog nicht mehr vom Erfolgsweg ab.

Der Meister musste somit nach einem blassen Auftritt dem Schlusslicht dessen Siegpremiere in dieser Saison zugestehen. Das Team aus der Romandie hatte zuletzt in der Meisterschaft 10 Mal in Folge gegen Basel verloren.

Aufregung vor der CL-Kampagne

Mit erst 11 Punkten aus 7 Spielen bleiben die Basler unmittelbar vor dem 1. CL-Auftritt auf Formsuche. Am Dienstag sind sie zu Gast bei Manchester United.

Nach dem 1:1 von Leader FCZ gegen St. Gallen winkt den Young Boys am Sonntag zu Hause gegen Lugano die Rückeroberung der Tabellenspitze.

Sendebezug: Radio SRF 3, Laufende Live-Einschaltungen, 09.09.2017 20:05 Uhr