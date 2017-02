Basel mit 2:1 vorne – Sion führt mit einem Mann weniger 1:0

Lausanne – Sion: Glückhafte Pausen-Führung der Gäste

Das Heimteam dominierte das Spielgeschehen in der ersten Halbzeit bis kurz vor Schluss. Pak, Campo, Kololli und Ben Khalifa scheiterten gleich mehrmals am gegnerischen Keeper. Entgegen dem Spielverlauf schoss Akolo die Sittener kurz vor dem Pausenpfiff mit dem 1:0 in Führung. Lausanne-Verteidiger Custodio sah dabei ganz schlecht aus.