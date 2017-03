Basel scheitert am Pfosten – Sion drückt

Vaduz - Basel: 1:1 zur Pause

In Vaduz lief bis zur 27. Spielminute wenig, dann kamen die Zuschauer aber voll auf ihre Kosten. Zuerst brachte Zuffi den FCB nach Vorlage von Elyounoussi in Führung. Nur 4 Minuten später glich Avdijaj nach Vorlage von Janjatovic zum 1:1 aus. Kurz vor dem Pausenpfiff hämmerte Avdijaj den Ball zudem an die Latte.