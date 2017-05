Beim FCL brennt der Baum: Trainer Babbel attackiert sein Team

14 Punkte aus 13 Rückrundenspielen sorgen dafür, dass es in Luzern unruhig wird. Trainer Markus Babbel redet Klartext.

Durch 3:1 über Luzern: Thun entledigt sich der Abstiegssorgen

Am Wochenende kassierte der FCL gegen Thun eine 1:3-Niederlage und war damit noch gut bedient. Mit der Pleite bestätigten die Innerschweizer ihre schwache Rückrunde: Von den letzten 11 Spielen wurden nur noch 2 siegreich bestritten.

So scheint Luzern in der Schlussphase der Saison den im Winter sichergeglaubten Europacup-Platz noch zu verspielen. Trotz 7 Punkten Vorsprung auf Rang 6 redete Trainer Markus Babbel nach der Pleite in Thun gegenüber der Luzerner Zeitung Klartext.

« Die Mannschaft wirkt mental tot. Wir sind überhaupt keine Einheit. »

« Das ist die Luzerner Mentalität. Wenn es ein bisschen Unruhe rund um den Verein gibt, können die Spieler sich dahinter verstecken und haben eine Ausrede. »

« In der Mannschaft gibt es viele unzufriedene Spieler: Einige sind im Vertragspoker, und andere überschätzen sich selber deutlich. »

« Die Führungsspieler wären jetzt gefordert. Aber sie gehen weder mit Leistungen noch mit Worten voran. »

« An Europa dürfen wir gar nicht denken. Denn wir spielen im Moment wie ein Absteiger. Im Kopf stimmt es überhaupt nicht. »

« Das einzige Gute ist, dass wir nicht mehr absteigen können. »

Ob Babbels Ansprache Früchte trägt oder nach hinten losgeht, wird man schon am nächsten Sonntag sehen. Dann geht es gegen YB (ab 15:50 Uhr live auf SRF zwei).

Verspielt Luzern das internationale Geschäft noch?

