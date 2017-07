Berner Höhenflug oder Zürcher Befreiungsschlag?

Sendehinweis

Ebenfalls am Samstag um 19 Uhr stehen sich Lugano und St. Gallen gegenüber. Am Sonntag können Sie live auf SRF zwei und in der Sport App ab 16 Uhr die Partie Basel-Luzern mitverfolgen. Die Zusammenfassung aller Spiele sehen Sie anschliessend auf SRF zwei in «Super League - Goool».