Dzemaili kündigt seine Rückkehr zum FCZ an

Legende: Läuft wohl bald wieder für den FCZ auf Blerim Dzemaili, hier noch im Dress von Bologna. imago images

Nach 13 Jahren im Ausland ist Blerim Dzemaili wohl bald wieder zurück in der Super League. Nachdem in den letzten Tagen bereits der Blick über die Rückkehr des 69-fachen Schweizer Internationalen zum FC Zürich berichtet hatte, befeuerte Dzemaili nun selbst die Gerüchte.

Legende: «I’m Back» Blerim Dzemaili dürfte bald wieder im FCZ-Trikot auflaufen. Instagram: Blerim Dzemaili

Auf Instagram postete der 34-Jährige ein Bild eines Löwen auf einem Felsen, unter dem der Letzigrund zu sehen ist. Sein Posting hinterlegte er mit dem Song «I'm Back».

10 Stationen in 5 Ländern

Seine bisher letzte Partie für den FCZ bestritt Dzemaili am 9. April 2007 bei einem 0:1 gegen Basel. Im Sommer desselben Jahres folgte der Wechsel ins Ausland. Nach einer Saison in England bei Bolton zog es den Mittelfeldspieler nach Italien (Torino, Parma, Napoli). Mit Neapel gewann Dzemaili 2 Mal den italienischen Pokal.

Nach einer Saison in der Türkei bei Galatasaray kehrte der Schweizer 2015 nach Italien zurück, wo er auch für Genua und Bologna auflief. Später hinterliess Dzemaili auch noch in der nordamerikanischen MLS seine Spuren. Zuletzt stand er in China bei Shenzhen unter Vertrag. Seit Ende Oktober ist Dzemaili vereinslos.