Constantin: Kommt er oder bleibt er fern?

Am Sonntag sind alle Augen auf Sion gerichtet. Die grosse Frage lautet, ob Präsident Christian Constantin trotz Stadionverbot zum Heimspiel gegen St. Gallen im Tourbillon erscheint.

Die Vorgabe der Liga-Disziplinarkommission ist klar: 14 Monate Stadionverbot für Christian Constantin und auch bei einem Rekurs gibt es keine aufschiebende Wirkung.

Ob sich der Sion-Präsident auch daran halten wird, ist eine andere Geschichte. Die welsche Zeitung Le Matin berichtet, dass sich Constantin dem Heimspiel gegen Sion fernhalten wird. Dabei habe er sich aber auch die Frage gestellt, ob er bei einem allfälligen temporären Rücktritt als Präsident wieder zutrittsberechtigt wäre. Seinen Tribünen-Sitz soll er für den Sonntag auf jeden Fall einem Kollegen aus Zermatt angeboten haben.

Die Liga greift gegen Constantin hart durch

Als Heimklub ist der FC Sion verantwortlich, das von der Liga ausgesprochene Stadionverbot umzusetzen. Es ist aber kaum anzunehmen, dass jemand aus dem eigenen Verein dem Präsidenten den Zutritt verweigern würde. Die Polizei würde nur eingreifen, wenn sie vom Heimklub gerufen würde.

«Ich sehe nicht, wer Constantin am Zutritt hindern sollte», meint denn auch der Berner Sportjurist Walter Rumpf in der Berner Zeitung. Denn: «Herr Constantin sagt aus rechtlicher Sicht nicht zu Unrecht, dass er als Mieter Zutritt zum Stadion habe.» Und: «Die Polizei wird wegen eines Beschlusses von einem Verbandssportgericht nicht tätig.»

In einer Woche wird Sion auswärts auf Bern treffen. Und dort ist man gewillt, das Stadionverbot umzusetzen. «Unsere Haltung ist klar: Die Liga hat einen Entscheidung getroffen, und als Teil dieser Liga werden wir uns daran halten. Constantin kommt bei uns nicht ins Stadion», sagte YB-Medienchef Albert Staudenmann im Bund.

Willkommen in Lausanne

So restriktiv wollen jedoch nicht alle sein. Lausanne-Präsident Alain Joseph kündigte schon einmal an, Constantin den Zutritt zur Pontaise zu gewähren, weil er das Strafmass für übertrieben hält.

Ein Gastspiel in Lausanne liegt jedoch noch in weiter Ferne für Sion und Constantin (erst Anfang April 2017). Erst einmal geht es am Sonntag um 16:00 Uhr zuhause gegen St. Gallen. Und kaum eine Frage interessiert in dieser Runde mehr als diese: Kommt er oder bleibt er fern?

