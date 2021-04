Dem FC Zürich und mit ihm Massimo Rizzo droht wie vor 5 Jahren der Fall in die Challenge League. Wie damals steigt man 5 Runden vor Schluss als Tabellenachter in den Überlebenskampf.

Im Mai 2016 war die Zeit für den FC Zürich in der Super League abgelaufen. Der 5. Abstieg in der 120-jährigen Klubgeschichte war damals eine der dunkelsten Stunden überhaupt.

Seither schaffte der Stadtklub den direkten Wiederaufstieg aus der Challenge League, dann die Schlussklassierungen 4, 7 sowie 7. Nun also 5 Jahre nach dem Untergang stecken die Zürcher erneut in akuter Gefahr, die Klasse nicht halten zu können. Dabei hatten sie zum Jahreswechsel noch auf dem 5. Tabellenrang gestanden. Das Polster auf den Barrageplatz betrug 6 Punkte, jenes auf das damals zehntklassierte Vaduz gar 12 Zähler.

Ärmel hochkrempeln mit Rizzo

Nach einer dürftigen Rückrunde ist die Reserve an Position 8 bei noch 5 ausstehenden Partien auf 2 bzw. 5. Punkte geschmolzen:

FC Zürich (8.) mit 35 Punkten – Vaduz (9.) mit 33 – Sion (10.) mit 30

Bei der jüngsten Relegation steckte der schlingernde Traditionsklub, wenn auch auf etwas tieferem Niveau und bereits nach dem 28. Spieltag, zahlenmässig in der exakt gleichen Bredouille:

FC Zürich (8.) mit 29 Punkten – Lugano (9.) mit 27 – Vaduz (10.) mit 24

Wie beendet der FCZ die Meisterschaft?

Der 12-fache Meister fiel in der Saison 2015/16 bis zum Schluss noch ganz ans Tabellenende. Nach dem 4:0 über St. Gallen am 2. April wurde ihm eine rabenschwarze Sieglos-Serie mit 3 Remis und 6 Niederlagen zum Verhängnis.

Auch der in der drittletzten Runde herbeigeeilte Feuerwehrmann Uli Forte vermochte das Horrorszenario nicht mehr abzuwenden. Vor ihm hatte Sami Hyypiä den Klub ohne ersichtliches Erfolgskonzept durch die Meisterschaft geführt, nachdem Urs Meier an der Seitenlinie bereits nach dem 3. Super-League-Spiel entlassen worden war.

Der FCZ und seine Abstiegssorgen

Saison 2015/16

Laufende Saison

Nach 31 Runden

8. Rang mit 30 Punkten

8. Rang mit 35 Punkten Nach 32 Runden 2:3 gegen Basel (h)

8. Rang mit 30 Punkten

FCZ - Lugano

Nach 33 Runden 0:4 gegen Lugano (h)

10. Rang mit 30 Punkten Lausanne - FCZ

Nach 34 Runden

0:3 gegen St. Gallen (a)

10. Rang mit 30 Punkten FCZ - St. Gallen

Nach 35 Runden

2:2 gegen Sion (a)

10. Rang mit 31 Punkten Basel - FCZ

Nach 36 Runden 3:1 gegen Vaduz (h)

Absteiger mit 34 Punkten FCZ - Vaduz



Massimo Rizzo, designierter Assistent, musste schon damals immer wieder einspringen und steht nun seit längerem in der Hauptverantwortung. Das 1:0 gegen Lugano am 7. März war sein letztes Erfolgserlebnis. Seither reihte der FCZ 3 Unentschieden und 4 Niederlagen aneinander und erzielte in diesen 7 Partien bloss 7 Treffer.

Es ist also höchste Zeit, dass man beim FC Zürich aus der Lethargie aufwacht und sich gegen das drohende Déjà-vu stemmt. Rizzos Feststellung: «Man muss es akzeptieren. Jetzt müssen wir wirklich die Ärmel hochkrempeln. Das Ganze wird zur Kopfsache.»