Die Heim-Bilanz spricht für YB

Das Schlagerspiel der 1. Super-League-Runde ist am Samstagabend die Begegnung Young Boys - Basel. Der Serienmeister tat sich in jüngerer Vergangenheit bei den Bernern regelmässig schwer.

So sieht SRF-Experte Sermeter den Zweikampf YB vs. Basel 0:49 min, vom 21.7.2017

8 Meistertitel hat der FC Basel seit der Saison 2009/10 aneinander gereiht. Viermal hiess der Zweitplatzierte YB. Zuletzt dreimal in Serie.

Die Berner haben ohne Frage einen Basel-Komplex – nicht aber in den Direktbegegnungen. In den 8 Basler Meister-Saisons punktete YB immerhin in genau der Hälfte der 32 Partien (jeweils 8 Siege und Unentschieden). In den letzten beiden Spielzeiten entschied die Mannschaft von Adi Hütter gar 3 der 4 Heimspiele für sich.

« Basel hat das sehr souverän gemacht. » YB-Coach Adi Hütter

zu den FCB-Siegen gegen die «Kleinen»

So dürfen sich die Berner auch am Samstag im Stade de Suisse Wankdorf gute Chancen auf Punkte ausrechnen. Im letzten Testspiel wurde Benfica Lissabon gleich mit 5:1 vom Platz gefegt. Coach Hütter relativiert aber: «Man muss dies richtig einordnen. Gegen Basel geht es um Punkte. Das ist nicht vergleichbar mit dem Benfica-Spiel.»

YB hat sich in dieser Saison vorgenommen, gegen die «Kleinen» nicht mehr so viele Punkte liegen zu lassen. «Dort müssen wir den Hebel ansetzen. Basel hat das sehr souverän gemacht», so Hütter.

Am Rheinknie schaut man dem Auftakt-Duell mit den Young Boys relativ entspannt entgegen. «Meine Mannschaft hat in der Vorbereitung einen grossen Willen gezeigt. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man bedenkt, wie viel die Jungs schon gewonnen haben», freut sich der neue Trainer Raphael Wicky.

Ex-Nati-Topskorer glaubt an YB

Der ehemalige Nati-Topskorer Kubilay Türkilmaz meint in seiner Blick-Kolumne: «Wenn YB den FCB bis im Winter ärgern kann, dann bin ich überzeugt: YB wird Meister.» Ein Erfolg im Startspiel am Samstag wäre ein erster kleiner Schritt.

YB - Basel am 1. Spieltag seit 2000 Saison 2011/12

1. Runde

YB - Basel 1:1 (0:0)

Saison 2008/09

1. Runde

YB - Basel 1:2 (1:0)

Saison 2006/07

1. Runde

YB - Basel 1:1 (1:1)



Sendebezug: SRF zwei, sportpanorama, 16.7.17, 18:15 Uhr