Die nächste Party in Basel

Der FC Basel kommt aus dem Feiern nicht mehr raus. In der Basler Innenstadt haben die «Bebbi» den zweiten Stern und das Ende einer Ära begossen.

Calla: «Habe gestern genug Gas gegeben» Fischer: «War ein fantastischer Moment» Steffen: «Hätte nicht so viele Leute erwartet» Calla: «Habe gestern genug Gas gegeben» 1:42 min, vom 3.6.2017

Fischer: «War ein fantastischer Moment» 1:37 min, vom 3.6.2017

Steffen: «Hätte nicht so viele Leute erwartet» 1:24 min, vom 3.6.2017

In der Basler Innenstadt wurde mit zehn Wagen und Guggenmusik der 8. Meistertitel in Serie zelebriert. Auf den «Waggiswagen» befanden sich Meisterspieler aller Epochen, die zum Gewinn des zweiten Sterns beigetragen haben.

Die offizielle Meisterfeier war bereits die dritte Feier der «Bebbi» in diesem Jahr. Schon als Ende April feststand, dass Basel Meister wird, gab es eine spontane Feier in der Stadt. Am 25. Mai begoss der FCB zudem den 12. Cupsieg der Klubgeschichte.