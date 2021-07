Bild 1 / 13

Legende: Alexandre Jankewitz (YB) Wer die U21-EM in diesem Jahr verfolgte, kennt das Potenzial des 19-jährigen Mittelfeldspielers aus Vevey. Er kommt aus Southampton zu den Young Boys. In der Premier League sah er bei seinem Startelf-Debüt nach 79 Sekunden Rot und musste zusehen, wie sein Team Manchester United 0:9 unterlag. Anschliessend spielte er in der Liga keine Sekunde mehr. imago images