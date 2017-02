FCB feiert 3:1-Erfolg – Sion gewinnt auswärts mit 1:0

Basel - Luzern: Keine Überraschungen in Basel

Trotz den Bemühungen der Luzerner, in der zweiten Halbzeit offensiver zu agieren, konnten sie die Basler nicht ernsthaft in Schwierigkeiten bringen. Itten hatte in der 78. Minute die Riesenmöglichkeit auf dem Fuss, konnte den Ausgleich folglich aber nicht realisieren. Postwendend erhielten die Gäste das Gegentor von Doppeltorschütze Janko und das Spiel war entschieden. Die Basler setzen sich mit diesem Sieg um 17 Punkte an der Tabellenspitze ab.