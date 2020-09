Legende: Bleibt dem FCB treu Taulant Xhaka. Keystone

Xhaka verlängert beim FCB

Der FC Basel hat den Vertrag mit seinem 29-jährigen Mittelfeldspieler Taulant Xhaka vorzeitig um 3 weitere Jahre bis Sommer 2024 verlängert. Bis heute hat der Bruder von Granit Xhaka für den FCB fast 300 Wettbewerbsspiele absolviert. Mit ihm wurde Basel 6 Mal Meister und 3 Mal Cupsieger.

FCSG holt Leih-Stürmer aus Nantes

Der FC St. Gallen hat für die kommende Saison leihweise Thody Élie Youan vom FC Nantes verpflichtet. Anschliessend hat der FCSG eine Kaufoption für den französischen Stürmer. Élie Youan, dessen Eltern aus der Elfenbeinküste stammen, durchlief in Nantes sämtliche Nachwuchsstufen. Im Mai 2019 debütierte er für die 1. Mannschaft in der Ligue 1. Auch in der vergangenen Saison kam er zu einigen Einsätzen in der höchsten Liga.

Nächste Neuverpflichtung bei GC

GC, der ambitionierte Klub aus der Challenge League, hat einen weiteren neuen Spieler verpflichtet. Der linke Mittelfeldspieler Ermir Lenjani unterschrieb bei den Zürchern einen Zweijahresvertrag. Der 33-fache albanische Nationalspieler stand in den letzten 3 Jahren beim FC Sion unter Vertrag. Das Engagement des 31-Jährigen im Wallis endete Mitte August.