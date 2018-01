Fussball-News: Simone Rapp nach Lausanne

Lausanne-Sport verstärkt sich weiter: Der aktuelle Super-League-Topskorer Simone Rapp verlässt den FC Thun per sofort. Dafür kehrt Sven Joss ins Berner Oberland zurück.

Vorbehaltlich des Medizinchecks wechselt Simone Rapp per sofort von Thun zu Lausanne. Das gaben die Berner Oberländer bekannt. Der 25-jährige Stürmer führt mit bislang 9 Treffern die Torschützenliste der höchsten Liga an. Sein Vertrag in Thun wäre noch bis Sommer 2019 weitergelaufen. In Lausanne, wo er bis 2021 unterzeichnete, ist er nach Enzo Zidane und Alexander Fransson die 3. Verstärkung.

Rapps Triplette gegen Lausanne

Den FC Thun verlässt zudem Silvano Schäppi. Der 23-jährige Aussenverteidiger war vom FC Lugano ausgeliehen. Der Leihvertrag wurde aber nicht verlängert.

Dafür wechselt Verteidiger Sven Joss von YB zurück zu Thun. Der 23-Jährige hatte bereits in der Saison 2015/16 leihweise in der Stockhorn Arena gespielt. Nun unterzeichnete er einen Kontrakt bis 2020. Für YB kam er im Herbst achtmal zum Einsatz.

Ein halbes Jahr früher als geplant nehmen die Thuner zudem Flügel Dominik Schwizer (Rapperswil) ins Kader auf.