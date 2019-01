Der 26-jährige Simone Rapp wechselt per sofort und leihweise bis im Sommer 2019 zum FC St. Gallen. Rapp hatte vor einem Jahr zu Lausanne-Sport gewechselt und war mit den Westschweizerin abgestiegen. In dieser Saison gelangen dem Stürmer in bislang 15 Spielen in der Challenge League 6 Tore.

Neben Rapp verpflichtete der Tabellensechste mit Eugen Polanski auch einen neuen Assistenztrainer. Der 32-jährige ehemalige polnische Internationale spielte zuletzt bei Hoffenheim in der Bundesliga, war seit Sommer aber vertragslos und will sich nun auf die Trainerkarriere konzentrieren.