Fussball-News: Zwei Neuzugänge beim FC Sion

Der FC Sion hat im Hinblick auf die kommende Super-League-Saison mit Federico Dimarco (19) und Matheus Cunha (18) zwei junge Talente verpflichtet. Und: Adrian Knup verstärkt die Geschäftsleitung der SFL.

Gut 3 Wochen vor dem Super-League-Start verpflichtete der FC Sion zwei ausländische Talente. Zum einen stösst der Linksverteidiger Federico Dimarco zu den Sittener. Der 19-jährige Italiener kommt für 4 Jahre von Inter Mailand, das ihn in den vergangenen Spielzeiten jeweils an kleinere Vereine in Italien ausgeliehen hatte. Zum anderen sicherte sich Sion auch die Dienste des 18-Jährigen Matheus Cunha. Der brasilianische Stürmer spielte zuletzt in seiner Heimat und unterschrieb im Wallis bis 2021.

Die Swiss Football League (SFL) holt sich prominente Verstärkung in die Geschäftsleitung: Ab 1. September wird der 48-jährige Adrian Knup die neu geschaffene Stelle eines Chief Sports Officer (CSO) ausüben. In der von CEO Claudius Schäfer geführten Geschäftsleitung der SFL kümmert sich Knup in Zukunft um die Bereiche Sport, Wettbewerbe, Forschung und Entwicklung.