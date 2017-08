GC kassiert in Luzern den späten Ausgleich

Heute, 17:55 Uhr

GC hat in Luzern den ersehnten Befreiungsschlag verpasst: Zwar gab es beim 2:2 in Luzern den ersten Punkt, doch zum Sieg in Unterzahl fehlten nur wenige Minuten.

Zusammenfassung Luzern - GC 5:28 min, vom 6.8.2017 Munsy und Jeffren erzielen die ersten Saisontore für GC, Pickel fliegt früh vom Platz

Jong und Demhasaj sichern Luzern nach 0:2-Rückstand einen Punkt

In den anderen beiden Sonntagsspielen schlägt St. Gallen den FC Sion, YB bezwingt auch Lausanne Die Schlussviertelstunde in Luzern hatte es in sich: Zunächst schoss Il-gwan Jong nach einem Ablenker von GC-Captain Milan Vilotic den 1:2-Anschlusstreffer, dann erzielte mit Shkelqim Demhasaj in der 89. Minute ein weiterer Neuzugang den 2:2-Ausgleich. « Es war wie im Handball: Wir spielten um den Sechzehner rum, ohne wirklich gefährlich zu werden. » Markus Babbel

Trainer FC Luzern Es war für Luzern der verdiente Lohn für eine Leistungssteigerung in der 2. Halbzeit, doch die Gäste aus Zürich dürften sich dennoch über die vergebenen zwei Punkte ärgern. Denn die Leistung war im Vergleich zu den ersten beiden Super-League-Spielen besser gewesen, der Lohn mit einem Punkt aber gering. Der umstrittene Platzverweis gegen Pickel Munsy und Jeffren beenden Torflaute Die Steigerung hatte sich in den Toren von Ridge Munsy (7.) und Jeffren (67.) niedergeschlagen – es waren die ersten Treffer für GC in dieser Saison. Doch die Zürcher waren auch schon früh geschwächt worden: Charles Pickel sah in der 32. Minute nach einem Duell mit Cédric Itten eine umstrittene gelb-rote Karte, nachdem er zuvor wegen Reklamierens erstmals verwarnt worden war. Auch Lavanchy und Juric sehen spät rot Insgesamt zückte Schiedsrichter Lionel Tschudi in einer teilweise gehässig geführten Partie nicht weniger als 11 Karten. Nach dem Ausgleich durch Demhasaj flogen zudem Nuva Lavanchy und Tomi Juric nach einem Handgemenge vom Platz. «Es war wie im Handball: Wir spielten um den Sechzehner rum, ohne wirklich gefährlich zu werden», befand FCL-Coach Markus Babbel. Sein Gegenüber Carlos Bernegger sagte: «Ich weiss nicht, ob ich mich über den einen Punkt freuen oder traurig sein soll, dass wir 2 Punkte verloren haben.» GC liegt nun an 9. Stelle, Luzern mit 4 Zählern im Mittelfeld (Rang 6). Die Trainer Bernegger und Babbel im Interview 1:12 min, vom 6.8.2017 Sendebezug: Radio SRF 1, Abendbulletin, 6.8.2017, 17:00 Uhr

sas