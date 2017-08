Ist die FCB-Unantastbarkeit «passé»?

Nach dem 6. Spieltag in der Super League liegen zwischen Platz 1 und 4 nur 3 Punkte. Das war in der näheren Vergangenheit auch schon anders. Die Frage ist: Wie lange bleibt es so?

6 Spiele, 18 Punkte: So lautete die perfekte Ausbeute des FC Basel in den vergangenen beiden Saisons, damals noch unter Urs Fischer. Nach dem gestrigen 1:1 in Sion kommt der amtierende Meister in der aktuellen Spielzeit mit Neo-Trainer Raphael Wicky gerade mal auf 11 Zähler. Die FCB-Dominanz ist – zumindest vorübergehend – der Ausgeglichenheit gewichen.

Basel lässt auch gegen Sion Punkte liegen

Zusammenschluss an der Spitze

Mit Zürich, YB, Basel und Luzern liegen die momentan vier besten Teams der Liga nur 3 Punkte auseinander, wobei der FCB «nur» Dritter ist. Zum Vergleich: In der Saison 15/16 betrug der Vorsprung des FCB auf seinen ersten Verfolger (damals GC) nach dem 6. Spieltag 5 Punkte. In der abgelaufenen Saison waren es gar 6 Zähler (auf Luzern).

Neue Ausgangslage

Eine Tendenz hin zu mehr Ausgeglichenheit in der Super League ist nach diesem Saisonstart erkennbar. Von mehr zu sprechen, wäre nach 6 von insgesamt 36 Spielen aber leichtsinnig. Denn der FCB hat schon in der Spielzeit 13/14 bewiesen, dass er sich im Verlauf einer Saison steigern kann. Damals lag Basel nach 6 Spieltagen 6 Punkte hinter Spitzenreiter YB. Am Ende stand trotzdem Rot-Blau deutlich zuoberst.

Belibt die Super League bis zum Schluss spannend?

Optionen Ja. Die totale Dominanz des FC Basel gehört der Vergangenheit an. Nein. Der FCB wird sich steigern und schliesslich überlegen die nächste Meisterschaft feiern. Nein. Nicht Basel wird diese Saison dominieren, sondern ein anderes Team.

