Mit einem Sieg am Montag beim FCZ haben die Berner Oberländer im Fernduell mit Sion den 8. Platz auf sicher.

Thun hat Klassenerhalt in eigenen Händen

Legende: Wollen alles klar machen Die Spieler des FC Thun. Keystone

Der Saison-Schlussspurt könnte sich für den FC Thun auszahlen. Seit 6 Spielen sind die Berner Oberländer ungeschlagen (3 Siege, 3 Unentschieden). Dank dem 0:0 gegen Basel am letzten Freitag stiessen sie in der Tabelle auf Kosten des FC Sion auf Platz 8 vor und verliessen damit erstmals seit dem 28. Spieltag den Barrage-Platz.

Gegen FCZ: Form spricht für Thun

Vor der letzten Runde weisen die Thuner einen Punkt Vorsprung auf die Walliser auf. Mit einem Sieg zum Abschluss beim FC Zürich wäre der Klassenerhalt perfekt. Allerdings sind die Zürcher nicht gerade ein Lieblingsgegner des FCT. Seit der Ligareform 2003 verlor Thun in der Meisterschaft nur gegen Basel (36 Mal) öfter als gegen den FCZ (31). Der letzte Erfolg im Letzigrund liegt auch schon zweieinhalb Jahre zurück.

Das letzte Aufeinandertreffen konnten die Thuner aber am 1. Juli zuhause 3:2 für sich entscheiden. Zudem spricht die aktuelle Verfassung deutlich für sie. Während das Team von Marc Schneider einen Lauf hat, setzte es für die arg gebeutelten Zürcher zuletzt 6 Pleiten in Folge ab.

Sion braucht Schützenhilfe und Punkte

Bei Sion hofft man derweil sehnlichst darauf, dass die Niederlagenserie der Zürcher am Montag endet. Nur dann haben die Walliser noch eine Chance, dem Barrage-Platz zu entkommen. Hierfür müssen zudem auswärts bei Servette ebenfalls Punkte her. Die bisherigen 3 Saisonduelle mit den Genfern endeten allesamt unentschieden. Der letzte Sieg der Sittener in Genf datiert vom November 2012.