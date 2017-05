Lausanne vermasselt GC verfrühten Klassenerhalt

Lausanne kommt bei GC zu einem 1:1-Unentschieden. Mit einem Sieg hätten die Zürcher vier Spiele vor Saisonende den Klassenerhalt sichergestellt.

Nach vier Minuten setzte GC eine erste Duftmarke:

Caios herrlichen Schlenzer landet an der Latte.

Munas Dabbur war acht Zeigerumdrehungen später treffsicherer:

Das Geburtstagskind köpfelte eine Flanke von Numa Lavanchy ins Netz.

Slapstick-Einlage ermöglicht Ausgleich

Doch GC verpasste es, weitere Tore nachzulegen und agierte zunehmend passiver. Nach einer Stunde folgte die Quittung. Bei einem eigentlich harmlosen Lausanner Befreiungsschlag waren sich GC-Torhüter Joel Mall und Jan Bamert seltsam uneinig, wer klären sollte. Gabriel Torres bedankte sich und schob zum 1:1 ein.

Erzitterter Punkt statt Ligaerhalt

In der Schlusshalbstunde war Lausanne dem Siegtreffer näher als die Hausherren. Die grösste Gelegenheit bot sich aber Runar Mar Sigurjonsson. Der GC-Stürmer scheiterte in der 90. Minute aus kurzer Distanz an Torhüter Thomas Castella. Durch das 1:1-Unentschieden kann GC zumindest rechnerisch immer noch absteigen.