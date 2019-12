Die drei Spitzenklubs tragen am Wochenende einen Fernkampf um die Wintermeisterschaft aus. St. Gallen kann vorlegen.

Legende: Wer liegt am Sonntagabend vorne? Guillaume Hoarau, Taulant Xhaka, Yannis Letard. Freshfocus

Spannend wie lange nicht mehr ist die Ausgangslage in der Super League. Drei Klubs können am letzten Spieltag des Kalenderjahres 2019 den inoffiziellen Titel des «Wintermeisters» erringen. YB führt einen Punkt vor Basel und zwei vor dem FC St. Gallen. Die Spiele:

St. Gallen - Zürich (Samstag, 19:00 Uhr):

In der Ostschweiz messen sich zwei formstarke Teams, wobei der FCZ nach 5 Siegen in Folge letzten Sonntag von Servette unsanft auf den Boden geholt wurde (0:5). Der FCSG, der 9 seiner 11 letzten Spiele gewonnen hat, ist Favorit und kann im Falle eines Sieges zumindest bis Sonntag die Tabellenspitze übernehmen.

Luzern - Basel (Sonntag, 16:00 Uhr, ab 15:45 Uhr live SRF zwei)

6 Spiele in Folge hat der FCL verloren. Trainer Thomas Häberli steht massiv unter Druck. In der Ansetzung eines Medientermins für nächsten Dienstag glaubt die Luzerner Zeitung aber zu erkennen, dass sowohl Häberli wie auch Sportchef Remo Meyer (vorerst) auf ihren Posten bleiben können. Gegen Basel, das auf der Europa-League-Welle schwimmt und YB auf den Fersen bleiben will, ist Luzern Aussenseiter. FCB-Coach Marcel Koller sagt: «Wir werden erneut mit guten Ideen, sauberem Passspiel und auch Geduld auftrumpfen müssen.»

Lugano - YB (Sonntag, 16:00 Uhr)

Wie haben die Berner die Enttäuschung in der Europa League verdaut, wie schlägt sich die als anfällig verschriene gelbschwarze Abwehr gegen die konterstarken Tessiner, die allerdings im Europacup ebenfalls auf keinen grünen Zweig kamen? Die Antworten auf diese Fragen entscheiden (vermutlich), ob YB zum 3. Mal in Folge «Wintermeister» wird.

«Wintermeister» heisst...

Der Titel ist natürlich keine Garantie, hat aber eine gewisse Symbolkraft: Seit 2013 wurde immer dasjenige Team Meister, das nach der Vorrunde vorne lag.

Die Wintermeister seit 2012

Tabellenspitze nach 18 Runden

Meister 2018/19

1. YB (49 Punkte)

2. Basel (36)

YB 2017/18 1. YB (37)

2. Basel (35)

YB 2016/17 1. Basel (47)

2. YB (35)

Basel 2015/16 1. Basel (43)

2. GC (33)

Basel

2014/15 1. Basel (41)

2. FCZ (33)

Basel 2013/14 1. Basel (33)

2. Luzern (32)

Basel 2012/13 1. GC (37)

2. Basel (33)

Basel

