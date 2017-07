Lugano - St. Gallen am 16. August

Heute, 15:39 Uhr

Die am letzten Samstag nach heftigen Regenfällen verschobene Partie der zweiten Runde in der Super League zwischen Lugano und St. Gallen wird am 16. August nachgeholt.

Dauerregen führt bei Lugano - St. Gallen zum Spielabbruch 3:16 min, aus sportaktuell vom 29.7.2017 Am vergangenen Samstag musste die Partie Lugano - St. Gallen nach heftigen Regenfällen abgebrochen werden. Nun steht fest: Das Zweitrundenspiel der Super League wird am 16. August nachgeholt. Der Anpfiff wird im Cornaredo an besagtem Mittwoch um 18:30 Uhr erfolgen. Super League Partie in Lugano wegen Regens abgebrochen

sda/rha