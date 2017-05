Lugano verteidigt Rang 3 – Luzern in der EL-Quali

Heute, 18:02 Uhr

Der FC Lugano hält dank einem 2:1-Sieg in Lausanne Sion auf Distanz. Die Sittener kamen in St. Gallen nicht über ein 1:1 hinaus. Luzern spielt nächste Saison trotz eines mageren 2:2 gegen Absteiger Vaduz in der Europa-League-Quali.

Bild in Lightbox öffnen. Lugano gewinnt nach einem Rückstand in Lausanne mit 2:1 und verteidigt vorerst Platz 3.

Sion muss nach dem 1:1 in St. Gallen in der letzten Runde auf Schützenhilfe hoffen.

Luzern kommt gegen Vaduz nicht über ein 2:2 hinaus, erreicht als 5. aber dennoch die EL-Quali.

Vaduz steht definitiv als Absteiger fest. Vor der letzten Super-League-Runde am kommenden Freitag ist nur noch eine Frage offen: Wer wird Dritter und erreicht damit direkt die Gruppenphase der Europa League? Lugano oder Sion? In der zweitletzten Runde hat sich Lugano dank dem 2:1-Sieg in Lausanne in die klare Favoritenrolle gespielt. Der Vorsprung der Tessiner auf Sion, das in St. Gallen spät den Ausgleich zum 1:1 kassierte, beträgt 3 Punkte. Beide Teams haben zum Saisonschluss ein Heimspiel. Lugano empfängt Luzern, Sion spielt gegen die Grasshoppers. Die EL-Plätze vor der letzten SL-Runde 3. Lugano 35 52 : 60 -8 53 4. Sion 35 59 : 54 +5 50 5. Luzern 35 61 : 66 -5 47 Das Team von Paolo Tramezzani hat im Rennen um Rang 3 also die besseren Karten. Beim Torverhältnis, das im Falle einer Punktgleichheit entscheiden würde, haben aber die Sittener die Nase vorn. Luzern in EL-Quali – Vaduz steigt ab Der FC Luzern hat sich mit einem wenig berauschenden 2:2 zuhause gegen Vaduz einen Platz in der Europa-League-Qualifikation gesichert. Das Team von Markus Babbel weist dank des Punktgewinns eine Runde vor Schluss 5 Punkte Vorsprung auf das 6.-platzierte Thun auf. Vaduz, das vor dem Spieltag ohnehin nur noch rechnerisch Chancen auf den Klassenerhalt hatte, steht nach dem Unentschieden definitiv als Absteiger fest. Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 28.05.2017, 15:55 Uhr

nipf/agenturen