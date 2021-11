Geht's nach der Logik: So gibt's Tore, aber keinen Sieger

Luzern - Sion am Samstag im TV

Legende: Mit dem Kopf durch die Wand ist kein Rezept Luzern (mit Holger Badstuber/links) empfängt am Samstag den FC Sion. Keystone

Ein FC Luzern im Krebsgang kann sich in dieser Saison immerhin mit einem Titel schmücken: mit jenem des Remis-Königs .

. Die Innerschweizer spielten schon 7 Mal unentschieden – und damit so häufig wie kein anderes Team aus der Super League.

– und damit so häufig wie kein anderes Team aus der Super League. Nun kommt Sion in die Swissporarena. Die beiden Mannschaften verbuchten je 1 Punkt aus den letzten 3 Direktduellen.

Ein Unentschieden ist bei diesem Auszug aus den Statistikbüchern beileibe kein waghalsiger Tipp für jene Affiche der 13. Meisterschaftsrunde, die am Samstagabend im SRF-Liveprogramm figuriert. Für die Partie FC Luzern vs. FC Sion ist sogar eine noch präzisere Prognose möglich: ein 1:1.

Mit diesem Ergebnis trennten sich die beiden Equipen – Nachbarn in der Tabelle auf den Rängen 8 und 9, die in dieser Saison den Tritt noch nicht gefunden haben – in den vergangenen 3 Aufeinandertreffen.

Schliessen 09:29 Video Am 21. März: Ein 1:1 zum Ersten Aus Super League – Goool vom 21.03.2021. abspielen 07:26 Video Am 12. Mai: Ein 1:1 zum Zweiten Aus Super League – Goool vom 12.05.2021. abspielen 07:17 Video Am 23. September: Ein 1:1 zum Dritten Aus Super League – Goool vom 23.09.2021. abspielen

Und lauter 1:1 reihten Luzern und Sion, die 2006 gemeinsam den Aufstieg in die Super League geschafft hatten und sich seither oben hielten, schon einmal aneinander. Zwischen 2007 und 2009 resultierten 7 Remis in Folge – deren 5 mit dem Schlussresultat von 1:1, das in dreifacher Hinsicht damals auch den Abschluss dieser Serie bildete.

Willkommener Gegner für die Rekord-Jagd

Kommen wir zu einer nächsten Zahlenspielerei: Denn, selbst wenn Luzerns Offensive in dieser Saison bezüglich Produktivität im Abschluss oder Anzahl Grosschancen statistisch gesehen eher negativ auffällt, zeichnet sie sich auch aus. Nebst Basel traf der FCL 2021/22 als einziges Team in bislang jedem Meisterschaftsspiel mindestens einmal. Aktuell hält die Elf von Trainer Fabio Celestini saisonübergreifend bei einer 19 Partien umfassenden Liga-Torserie. Über einen längeren Zeitraum war aktuell kein Gegner erfolgreich.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Super-League-Duell der 13. Runde zwischen dem FC Luzern und Sion am Samstag ab 20:10 Uhr live bei SRF zwei oder in der Sport App mittels Stream und Ticker. Die Partie wird um 20:30 Uhr angepfiffen. Im Anschluss folgt auf SRF zwei ab 22:35 Uhr die Sendung «Super League – Goool» mit Spielzusammenfassungen, Interviews und Analysen.

Gegen die Walliser winkt die Einstellung eines Klubrekords. Seit der Ligareform ist es den Leuchtenstädtern 2 Mal gelungen, in 20 Matches de suite jeweils mindestens ein Goal zu bejubeln – 2010 unter Rolf Fringer und 2016 unter Markus Babbel.

Am Samstag erscheint ein weiterer Treffer durchaus wahrscheinlich. Denn mit 27 Gegentoren stellt Sitten die löchrigste Defensive der Liga.