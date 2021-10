Schliessen 00:49 Video Marchesanos Freistosstor gegen Luzern Aus Sport-Clip vom 08.08.2021. abspielen 00:14 Video Marchesanos Freistosstor gegen Solothurn Aus Sport-Clip vom 14.08.2021. abspielen 00:46 Video Marchesanos Freistosstor gegen St. Gallen Aus Sport-Clip vom 28.08.2021. abspielen 00:43 Video Marchesanos Freistosstor gegen Kriens Aus Sport-Clip vom 17.09.2021. abspielen

Wenn dieser Mann sich den Ball zurechtlegt, zittern die Torhüter auf den Schweizer Fussballplätzen. Die Rede ist natürlich von Antonio Marchesano. Bereits 4 Freistosstore gehen in dieser Saison auf das Konto des 30-Jährigen, 2 in der Liga, 2 im Cup. Generell vermag der Mittelfeldspieler zuletzt zu brillieren: In der Super League traf er in 7 Spielen 5 Mal, ein Spiel fehlte er verletzt.

Für den FCZ nach 8 Runden 5 Tore erzielte zuletzt ein ähnlicher Spieler: Davide Chiumiento. Beide spielen vorzugsweise auf der Zehner-Position, beide sind mit 1,73 m (Chiumiento) und 1,68 m für den Fussballzirkus eher kleingewachsen und beide sind schweizerisch-italienische Doppelbürger.

Zurück zu den direkten Freistosstreffern, die in dieser Spielzeit in der Super League bislang fallen wie reife Früchte von den Bäumen. Nach 8 Runden sind es bereits deren 6 und damit einer mehr als in der kompletten Saison zuvor. Neben Marchesano trafen auch Sebastiano Esposito, Kastriot Imeri, Kwadwo Duah und ...

... Ante Coric. Beim FCZ kann nämlich auch noch ein anderer Freistösse. Die Roma-Leihgabe zirkelte bei seinem Debüt für die Zürcher gegen Servette den Ball präzis in den Winkel. Es war genau jenes Ligaspiel, das Marchesano verletzt verpasste.

Zuletzt jagten sie gegen Basel gemeinsam eine denkwürdige Marke. Marchesanos Elfmetertor beim 1:3 gegen den FCB war der 996. Super-League-Treffer des FCZ. Gegen Sion könnte sogar die Nummer 1000 fallen – dass es ein Freistosstor wird, ist gar nicht so unwahrscheinlich.