Nach FCB-Titel: Diese Entscheidungen sind noch offen

Während Basel schon Meister ist, spitzt sich der Kampf ums europäische Geschäft und den Ligaerhalt erst richtig zu.

Noch sind in der Super League 6 Runden zu spielen, doch der Meistertitel steht fest:

Basel hat in der CL-Gruppenphase 2017/18 einen fixen Startplatz auf sicher.

Das Zweitplatzierte YB wird seinen 11 Punkte-Vorsprung auf den nächsten Verfolger Sion wohl nicht mehr aus der Hand geben:

Als Zweitplatzierter müssten die Berner 2 Qualifikationsrunden für die Gruppenphase der «Königsklasse» überstehen. Die Gegner wären zweit-, dritt- oder viertplatzierte Klubs aus besser eingestuften Ligen.

Auf dem dritten Platz steht mit 45 Punkten aktuell Sion. Auf Platz 4 folgt mit 43 Zählern der FC Luzern, unmittelbar vor dem punktgleichen Lugano.

Die Klubs auf Platz 3 und 4 absolvieren 2 respektive 3 EL-Qualifikationsrunden.

Den Wallisern bietet der Cupfinal am 28. Mai gegen Basel noch eine bessere Option:

Als Cupsieger hätten sie die EL-Gruppenphase auf sicher.

hätten sie die auf sicher. Verlieren sie, spielt anstelle des FCB der Liga-Dritte sicher in der Europa League.

Verliert Sion den Cupfinal, steht in der Liga aber nach der letzten Runde am 2. Juni auf Platz 3 oder 4, dann rückt der Klub auf Platz 5 in die EL-Qualifikation nach.

Ab Platz 6 sind alle Teams im Abstiegskampf. GC (33), Thun (33), St. Gallen (31) und Lausanne (30) trennen nur 3 Punkte. Einzig Schlusslicht Vaduz (26) ist leicht zurückgebunden, aber trotzdem noch lange nicht chancenlos.

Wer steigt aus der Super League ab?

Optionen GC Thun St. Gallen Lausanne Vaduz

Die SL-Partien der 30. Runde YB verschärft St. Galler Abstiegssorgen Lugano schlägt auch GC Kukuruzovic schiesst Vaduz in Lausanne zum Sieg Thun schlägt Sion in letzter Sekunde Basel krönt sich in Luzern zum Meister YB verschärft St. Galler Abstiegssorgen 5:07 min, aus sportpanorama vom 30.4.2017

Lugano schlägt auch GC 4:13 min, aus sportpanorama vom 30.4.2017

Kukuruzovic schiesst Vaduz in Lausanne zum Sieg 5:15 min, aus sportaktuell vom 29.4.2017

Thun schlägt Sion in letzter Sekunde 4:18 min, aus sportpanorama vom 30.4.2017

Basel krönt sich in Luzern zum Meister 5:40 min, aus sportaktuell vom 28.4.2017

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 30.04.2017, 15:55 Uhr