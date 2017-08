Nachlässiger FC Basel gegen GC beinahe bestraft

Basel hat den 3. Sieg in Serie eingefahren. Der FCB setzte sich zuhause gegen das neue Schlusslicht GC nach einer 3:0-Führung mit 3:2 durch.

Zusammenfassung Basel - GC 1:47 min, vom 10.8.2017

Nachlässigkeit: Basel führt gegen GC bis zur 70. Minute hochverdient mit 3:0, muss am Ende aber doch noch zittern.

Basel führt gegen GC bis zur 70. Minute hochverdient mit 3:0, muss am Ende aber doch noch zittern. Topskorer: Ricky van Wolfswinkel erzielt kurz vor der Pause das 2:0. Nach einer Stunde erhöht er per Elfmeter auf 3:0. Der Niederländer ist mit 4 Treffern bester Torschütze der Liga.

Ricky van Wolfswinkel erzielt kurz vor der Pause das 2:0. Nach einer Stunde erhöht er per Elfmeter auf 3:0. Der Niederländer ist mit 4 Treffern bester Torschütze der Liga. 1. Torschuss: Lucas Andersen erzielt in der 70. Minute mit dem 1. Torschuss (!) für GC das 1:3. 7 Minuten später trifft auch Vilotic zum zweiten Mal – aber ins richtige Tor.

70 Minuten lang hatte Basel-Goalie Tomas Vaclik rein gar nichts zu tun. GC verzeichnete bis zu diesem Zeitpunkt nicht einen Abschluss auf das FCB-Tor. Noch schlimmer: Die Zürcher hatten nur eine einzige Ballaktion im gegnerischen Strafraum vorzuweisen.

Spannung aus dem Nichts

Erst als Basel ein paar Gänge zurückschaltete, fand GC ins Spiel. Aus dem Nichts traf Lucas Andersen zum 1:3 (70.). Nur 7 Minuten später war es Milan Vilotic, der plötzlich und erstmals für Spannung im St.Jakob-Park sorgte.

Basels Nachlässigkeit (Ricky van Wolfswinkel traf kurz vor Schluss das leere Tor nicht) wurde am Ende aber nicht bestraft. Der FCB feierte den 3. Sieg in Folge, GC blieb saisonübergreifend zum 9. Mal in Serie ohne Vollerfolg und rutschte ans Tabellenende ab.

Van Wolfswinkel trifft das leere Tor nicht 0:23 min, vom 10.8.2017

Basel zu Beginn im Schongang

Weil die Grasshoppers defensiv solid begannen und Basel zu Beginn kein Rezept fand, passierte in den ersten 25 Minuten nichts. Dann leitete Vilotic die GC-Niederlage ein:

Der Captain lenkt in der 28. Minute eine Hereingabe unglücklich mit der Brust ins eigene Tor.

Kurz vor der Pause stand Ricky van Wolfswinkel nach einer Abwehr von GC-Keeper Heinz Lindner goldrichtig und schob ohne Mühe zum 2:0 ein.

Nach einer Stunde war es wieder der Niederländer, der per Elfmeter auf 3:0 erhöhte.

Zu diesem Zeitpunkt deutet nichts auf eine spannende Schlussphase hin, weil GC offensiv nicht existierte. Dies sollte sich mit der Einzelleistung von Andersen – und der Nachlässigkeit der Basler – aber schlagartig ändern.

Das unglückliche Eigentor von Vilotic 0:20 min, vom 10.8.2017

Sendebezug: Radio SRF 3, Nachrichten, 10.08.2017, 22:00 Uhr